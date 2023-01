Clip: Khiếp sợ 2 thanh niên ở Bình Dương bị truy sát trong đêm

Thông tin từ Công an TP.HCM, ngày 4/1, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ hai thanh niên nghi bị truy sát nên tông vào cây xanh, sau đó còn bị một nhóm thanh niên tấn công.

Trước đó, người nhà của nam thanh niên tên N.H.L (24 tuổi, ngụ tại phường Hưng Định, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an về việc anh L. tử vong nghi do bị đuổi đánh.

Theo camera nhà dân, hơn 1h sáng 3/1 hai thanh niên chở nhau bằng xe máy trên đường Nguyễn Văn Tiết, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một.