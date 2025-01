HOT: Cú trượt tay rồi xóa vội khiến Rosé (BLACKPINK) lộ chuyện hẹn hò bí mật?

Mối quan hệ của Rosé (BLACKPINK) và 1 sao nam bỗng trở thành đề tài gây bàn tán xôn xao. Sáng 11/1, tờ Koreaboo đưa tin Rosé (BLACKPINK) và nam diễn viên người Mỹ Evan Mock vừa chiếm sóng mạng xã hội với nghi vấn hẹn hò. Tin đồn tình ái xuất phát từ động thái lạ của 1 thành viên trong gia đình mỹ nam ngoại quốc. Cụ thể, 1 người họ hàng của Evan Mock đã bất ngờ chia sẻ lên mạng hình ảnh được cho là Rosé đón năm mới cùng gia đình nam diễn viên ở Hawaii (Mỹ). Được biết, Hawaii chính là quê nhà của Evan Mock. Trong hình ảnh gây bão, một nhân vật trông giống mỹ nhân BLACKPINK ngồi ngay cạnh Evan và trông người này vô cùng rạng rỡ, thoải mái bên chàng trai. Từ đây tin đồn Rosé tới Hawaii hẹn hò cùng trai đẹp người Mỹ đã xuất hiện rầm rộ khắp mạng xã hội xứ củ sâm. Đáng chú ý, người họ hàng của Evan đã nhanh chóng xóa bức hình nói trên, nhưng tấm ảnh vẫn được lan truyền rộng rãi với tốc độ như tên bắn. Bên cạnh đó, Rosé còn bị soi việc mang đồ đôi với nam diễn viên người Mỹ và được cho là có động thái ủng hộ bạn trai tin đồn.

1 người họ hàng của Evan Mock được cho là đăng ảnh Rosé đón năm mới cùng gia đình nam diễn viên ở Hawaii, nhưng tấm hình hiện đã bị xóa. Từ đây, tin đồn Rosé hẹn hò trai đẹp ngoại quốc đã xuất hiện rầm rộ

Rosé lộ dấu hiệu đeo vòng tay đôi...

... với bạn trai tin đồn. Thậm chí, Evan được cho là đã tặng chiếc vòng cho nữ thần tượng xứ Hàn

Chưa hết, Rosé còn diện chiếc áo hoodie từ thương hiệu do Evan sáng lập. Qua đây nhiều khán giả cho rằng nữ thần tượng sinh năm 1997 muốn công khai ủng hộ bạn trai tin đồn

“Nhất cử nhất động” từ Rosé và Evan Mock trong thời gian này đã liên tục lọt vào tầm ngắm của khán giả Đến thời điểm hiện tại, Rosé vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn hẹn hò nam diễn viên Evan Mock. Đây không phải lần đầu tiên cô dính tin tình ái với nam nghệ sĩ này. Còn nhớ cách đây đúng 1 tháng, Rosé - Evan lần đầu dính tin đồn tình cảm sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” trong lần xuất hiện ở New York (Mỹ). Cặp sao đi chung xe ô tô với nhau. Đặc biệt, khán giả đổ dồn sự chú ý vào tương tác đầy tình cảm của mỹ nam sinh năm 1997 dành cho Rosé. Cư dân mạng đã soi được khoảnh khắc Evan Mock dường như định vòng tay qua eo Rosé 1 cách thân mật khi thành viên nhóm BLACKPINK bước xuống xe.

Evan Mock dường như muốn vòng tay ôm eo Rosé khi cô bước xuống xe Evan Mock sinh năm 1997, bằng tuổi Rosé. Anh là con lai Mỹ - Philippines, và được biết tới là người mẫu, diễn viên, vận động viên trượt ván. Gần đây, nam nghệ sĩ gây chú ý lớn sau khi đóng vai người yêu của Rosé trong MV Toxic till the end. Ngoài ra, Evan Mock và Rosé còn quay video thực hiện thử thách nhảy APT. trên TikTok. Trước đó, Evan từng đóng chính trong loạt phim Gossip Girl của HBO Max.

Evan Mock và Rosé hôn môi táo bạo trong MV "Toxic Till The End". Theo Người đưa tin