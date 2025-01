Bộ đôi xe Trung Quốc mới được điều chỉnh giá, giảm nhiều nhất 60 triệu

Tất cả các phiên bản của MG5 và MG ZS đều được hãng điều chỉnh giảm giá niêm yết ít nhất là 20 triệu và nhiều nhất lên tới 60 triệu đồng. Trang web chính thức của MG Việt Nam mới đây cập nhật giá bán lẻ đề xuất của hai mẫu xe: MG5 (bản nhập Thái) và MG ZS. Tùy phiên bản, bộ đôi xe Trung Quốc này có mức giảm 20-60 triệu đồng, chi tiết như sau: Mẫu xe Giá cũ Giá mới Mức giảm MG5 STD 523.000.000 488.000.000 35.000.000 MG5 LUX 588.000.000 528.000.000 60.000.000 MG ZS ST+ 538.000.000 518.000.000 20.000.000 MG ZS LUX+ 638.000.000 588.000.000 50.000.000 Chi tiết giá bán lẻ đề xuất mới của MG5 và MG ZS (Đơn vị: Đồng). Hãng không công bố doanh số hàng tháng nhưng theo chia sẻ từ phía đại lý, MG5 và MG ZS có thể xem là hai mẫu xe chiến lược của thương hiệu này tại Việt Nam, khi có sức tiêu thụ tốt bậc nhất dải sản phẩm, bên cạnh New MG5 MT. Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của bộ đôi này chính là giá rẻ. Giá bán cũ của MG5 ngang các mẫu sedan hạng B, dù mẫu này được định vị ở phân khúc C. Sau khi điều chỉnh, giá bán mới của MG5 tiếp tục dễ tiếp cận hơn các đối thủ như Mazda3 (599-739 triệu đồng) hay Kia K3 (579-714 triệu đồng). MG5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2022 (Ảnh: Đại lý MG). Tương tự, giá bán cũ của MG ZS cũng dễ tiếp cận hơn các đối thủ cùng cỡ SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng). Sau khi giảm, giá mới của mẫu xe Trung Quốc chỉ ngang một mẫu SUV hạng A như Kia Sonet (539-624 triệu đồng). MG ZS lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2020 dưới dạng nhập khẩu Trung Quốc. Sang năm 2021, xe được nâng cấp giữa vòng đời và chuyển sang nhập Thái, giúp cải thiện sức tiêu thụ (Ảnh: Đại lý MG). MG5 và MG ZS đều đã có 2-3 năm không được nâng cấp tại Việt Nam. Trang bị của hai mẫu xe này đã có phần tụt lại so với xu thế chung của thị trường. Vậy nên, dù nguyên bản có giá bán dễ tiếp cận, bộ đôi xe Trung Quốc này vẫn thường xuyên có ưu đãi kích cầu tại đại lý. Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, vào giữa năm 2023, giá bán của MG5 (bản cao nhất) từng hạ xuống dưới 500 triệu đồng tại một số showroom, tức là giảm tới 100 triệu đồng. Không riêng MG5 và MG ZS, nhiều mẫu xe khác thuộc thương hiệu này cũng thường xuyên được giảm giá sâu tại đại lý. Một ví dụ nổi bật khác có thể kể đến New MG5 MT (bản nhập Trung Quốc), từng "chạm đáy" 295 triệu đồng tại một số cơ sở vào cuối tháng 11/2024, tức giảm 104 triệu đồng so với giá niêm yết. New MG5 MT có giá bán lẻ đề xuất là 399 triệu đồng dù nằm ở phân khúc sedan hạng C. Mẫu xe này chủ yếu hướng tới khách hàng có nhu cầu chạy dịch vụ (Ảnh: Nguyễn Lâm).