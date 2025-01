Doanh số thị trường ôtô Việt Nam giảm mạnh trong tháng ‘chốt sổ’ của năm 2024

Ngay sau khi chính sách giảm lệ phí trước bạ dành cho ôtô sản xuất lắp ráp trong nước kết thúc, nhu cầu mua ôtô của những mẫu xe này trong những ngày tháng 12 vừa qua đã giảm hẳn. Doanh số bán ôtô giảm mạnh hậu chính sách giảm lệ phí trước bạ của Chính phủ. (Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+) Sau 3 tháng liên tục có lượng bán ra tăng cao nhờ chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, thị trường ôtô tháng cuối năm 2024 quay đầu giảm mạnh. Cụ thể theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) mới công bố, doanh số bán xe toàn thị trường của các đơn vị thành viên trong tháng 12/2024 đạt 31.598 xe các loại, giảm 29% so với tháng trước. Trong tổng doanh số trên, xe du lịch ghi nhận 24.575 xe, giảm 29%; xe thương mại đạt 6.461 xe, giảm 28%; tuy nhiên, xe chuyên dụng lại tăng 61%, đạt 562 xe. Đáng chú ý trong báo cáo của VAMA, trong tháng vừa qua, thời điểm đánh dấu hết ưu đãi 50% phí trước bạ với xe lắp ráp trong nước thì lượng bán của xe lắp ráp trong nước ngay lập tức bị sụt giảm 49% so với tháng trước, đạt 12.862 xe. Xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 18.736 xe, chỉ giảm nhẹ 2%. Doanh số xe các thương hiệu thuộc VAMA trong tháng 12 và cả năm 2024. (Số liệu: VAMA) Nguyên nhân được cho là người tiêu dùng đã tranh thủ mua xe trong tháng 11 (tháng cuối được giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước) và các nhà bán ôtô nhập khẩu nguyên chiếc cũng tung ra chính sách tương tự, thậm chí nhiều hơn để hút khách hàng về với mình. Do đó, ngay sau khi chính sách giảm lệ phí trước bạ dành cho ôtô sản xuất lắp ráp trong nước kết thúc, nhu cầu mua ôtô của những mẫu xe này trong những ngày đầu tháng 12 vừa qua đã giảm hẳn. Mặc dù doanh số bán hàng tháng 12 giảm mạnh, nhưng tính chung cả năm 2024, thị trường ôtô Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng khá tích cực. Các đơn vị thành viên VAMA ghi nhận doanh số bán toàn thị trường đạt 340.142 xe các loại, tăng 12,6% so với năm 2023. Trong số các hãng xe thuộc hiệp hội, Toyota đã bán ra hơn 68.000 xe trong năm 2024, vượt xa mức 59.207 xe của năm 2023 và đứng đầu doanh số các hãng tại Việt Nam. Ford Việt Nam cũng có một năm tương đối thành công với doanh số đạt 42,175 xe, tăng 10% so với năm ngoái và cao kỷ lục trong những năm bán hàng. Đối với hãng xe ngoài hiệp hội là liên doanh TC Motor-Hyundai cũng có doanh số tương đối ổn, giao tới người tiêu dùng 67.168 chiếc, chỉ giảm nhẹ so với con số 67.450 xe của năm 2023. Như vậy, tổng lượng ôtô gồm các đơn vị thuộc VAMA và TC Motor bán ra tại thị trường Việt Nam trong năm 2024 đạt 407.310 xe. Trung bình mỗi tháng thị trường tiêu thụ khoảng gần 34 nghìn chiếc. Tuy nhiên, con số trên chưa phản ánh hết toàn cảnh thị trường ôtô Việt Nam bởi các thương hiệu Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Volvo… không công bố thông tin kết quả kinh doanh. Phân tích của giới chuyên môn cho biết thị trường trong năm vừa qua được hưởng lợi lớn bởi sự ảnh hưởng tích cực từ chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ của nhà nước, nhưng đồng thời cũng bộc lộ sự phụ thuộc cao vào chính sách này. Do đó, trong năm 2025 khi không còn được áp dụng chính sách giảm trước bạ, các nhà sản xuất, hãng xe cần phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp lý để tiếp tục duy trì doanh số ổn định./.