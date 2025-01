'Giấu' cổ đông việc cho công ty con vay 200 tỷ đồng, An Gia Group bị phạt

Với hành vi thay đổi phương án sử dụng 200 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2022 nhưng không thông qua đại hội đồng cổ đông, An Gia Group vừa bị xử phạt. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (An Gia Group; HoSE: AGG). Theo đó, An Gia Group bị phạt tiền 325 triệu đồng về hành vi thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2022 nhưng không thông qua đại hội đồng cổ đông. Khu phức hợp Westgate do An Gia Group phát triển. Ảnh: AGG Cụ thể, An Gia Group đã sử dụng 200 tỷ đồng trong tổng số 206,9 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán năm 2022 để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Western City. Đây là một trong những công ty con của An Gia Group và là chủ đầu tư Khu phức hợp Westgate, huyện Bình Chánh, TPHCM. Từ ngày 9-13/3/2023, Công ty TNHH Western City đã hoàn trả vốn góp hợp tác kinh doanh cho An Gia Group để tất toán hợp đồng hợp tác kinh doanh nói trên. Ngoài phạt tiền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước còn buộc An Gia Group thông qua đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2022. Khu phức hợp Westgate có quy mô gần 2.000 căn hộ, đã bàn giao nhà vào năm 2023. Theo tìm hiểu, năm 2022, An Gia Group cho Công ty TNHH Western City vay 200 tỷ đồng để công ty con này có dòng tiền hoàn tất dự án Khu phức hợp Westgate. Trước đó, đầu năm 2024, An Gia Group cũng đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng về hành vi không công bố và công bố không đúng thời hạn các thông tin như: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020 và năm 2021; báo cáo định kỳ bán niên về tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020 và năm 2021; báo cáo tài chính bán niên năm 2022…