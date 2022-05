Cách xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm và video đã xem trên YouTube

Từ trình đơn xổ xuống, bạn chọn Your data in YouTube (Dữ liệu của bạn trên YouTube).

Di chuyển xuống dưới đến phần YouTube controls (Tùy chọn kiểm soát trên YouTube). Tại đây, hãy bấm lên nút On (Đang bật) nằm trong phần YouTube Watch History (Nhật ký xem trên YouTube) hoặc YouTube Search History (Nhật ký tìm kiếm trên YouTube).

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Activity controls. Ở đây, hãy bấm nút Turn off (Tắt). Ngoài ra, bạn có thể bỏ chọn tùy chọn Include the YouTube videos you watch (Bao gồm cả các video bạn xem trên YouTube) và Include your searches on YouTube (Bao gồm cả nội dung bạn tìm kiếm trên YouTube) trong phần Subsettings (Chế độ cài đặt thứ cấp).

Trong phần Pause YouTube History (Tạm dừng Nhật ký hoạt động trên YouTube), hãy bấm nút Pause (Tạm dừng) ở góc dưới cùng. Thao tác này sẽ tạm dừng lịch sử YouTube cho đến khi bạn bật lại tùy chọn này.

Tạm dừng lịch sử YouTube trên Android và iOS

Mở ứng dụng YouTube trên smartphone Android hoặc iPhone và bấm lên nút hình ảnh đại diện ở góc trên bên phải.

Từ trình đơn xổ ra, bạn chọn Settings (Cài đặt), sau đó chọn History & privacy (Video đã xem và quyền riêng tư).

Trong phần History & privacy (Video đã xem và quyền riêng tư), hãy bật công tắc nằm bên cạnh tùy chọn Pause watch history (Tạm dừng lưu danh sách video đã xem) và/hoặc Pause search history (Tạm dừng lưu nhật ký tìm kiếm).