Cảm biến camera chính của iPhone 17 Pro sẽ nhỏ hơn so với iPhone 16 Pro?

iPhone 17 Pro năm nay sẽ được trang bị cảm biến camera chính nhỏ hơn so với cảm biến Fusion hiện được sử dụng trên các mẫu iPhone 16 Pro, theo thông tin rò rỉ trên Weibo. Nguồn tin rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo (Trung Quốc) cho biết, các mẫu iPhone 17 Pro năm nay sẽ có cảm biến camera chính nhỏ hơn cảm biến được sử dụng trong camera Fusion hiện có trên các mẫu iPhone 16 Pro. Mẫu iPhone 17 Pro với cụm camera sau có dạng hình chữ nhật nằm ngang. Ảnh: Macrumors Theo nguồn tin này, Apple sẽ áp dụng cảm biến kích thước 1/1.3 inch cho camera chính 48MP trên iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, thay vì cảm biến 1/1.28 inch được sử dụng trên các mẫu iPhone 16 Pro. Điều này nằm trong loạt thông tin rò rỉ tiết lộ rằng cả hai mẫu iPhone 17 Pro sẽ lần đầu tiên sở hữu 3 camera 48MP. Kích thước cảm biến càng lớn, khả năng thu ánh sáng càng cao, giúp tạo ra hình ảnh có độ sắc nét cao hơn và hiệu suất trong điều kiện ánh sáng yếu cũng tốt hơn. Một cảm biến 1/1.3 inch sẽ nhỏ hơn một chút so với cảm biến 1/1.28 inch. Để so sánh, camera Fusion 48MP trên mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn sử dụng cảm biến nhỏ hơn nữa với kích thước 1/1.56 inch. Tuy nhiên, sự chênh lệch này rất nhỏ, với cảm biến 1/1.28 inch hiện tại chỉ có diện tích bề mặt lớn hơn cảm biến 1/1.3 inch một chút. Trong thực tế, sự khác biệt về kích thước này khó có khả năng gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng ảnh chụp hàng ngày. Apple có thể đã chọn cảm biến nhỏ hơn để đổi lấy các cải tiến khác trong hệ thống camera nhằm duy trì hoặc cải thiện hiệu suất tổng thể. Nếu thông tin trên là đúng, việc Apple chuyển từ cảm biến 1/1.28 inch sang 1/1.3 inch có thể do giới hạn không gian liên quan đến thiết kế cụm camera mới. Apple được cho là sẽ sử dụng một cụm camera lớn hơn, với kiểu dáng chữ nhật bằng nhôm thay vì kính trên các mẫu iPhone 17 Pro. Các rò rỉ từ chuỗi cung ứng cũng đã xác nhận báo cáo từ The Information về việc thay đổi thiết kế cụm camera. Các nguồn tin tại Trung Quốc tiết lộ rằng cụm camera có thể sẽ là hình "oval kéo dài" thay vì hình chữ nhật, với sự chuyển tiếp mượt mà hơn giữa cụm camera và mặt lưng iPhone. iPhone 17 series dự kiến sẽ được công bố vào khoảng giữa tháng 9/2025, như thường lệ. Các mẫu iPhone mới năm nay được dự đoán bao gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air siêu mỏng.