Apple bắt đầu bán iPhone 15 tân trang giảm giá

Tuần này, Apple đã bắt đầu bán các mẫu iPhone 15 tân trang tại châu Âu, giảm giá lần đầu tiên kể từ khi ra mắt vào năm 2023. Các mẫu iPhone 15 tân trang hiện có sẵn tại các quốc gia Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha với mức giảm giá 15% so với các phiên bản mới hoàn toàn tương đương. Mẫu iPhone 15. Ảnh: PhoneArena Hiện tại, chỉ các phiên bản dung lượng 128GB và 256GB có sẵn, nhưng dự kiến sẽ có thêm các phiên bản khác trong thời gian tới. iPhone 15 Plus cũng được kỳ vọng sẽ có mặt trong vài ngày tới, cùng với iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max (đã ngừng sản xuất), vì các mẫu này hiện đã được liệt kê trong thanh bên của cửa hàng tân trang tại khu vực nhưng vẫn đang bị làm mờ. Các iPhone tân trang từ Apple đều được mở khóa và tương thích với mọi nhà mạng. Mỗi chiếc iPhone tân trang được trang bị pin mới, vỏ ngoài mới và cáp USB-C, khiến chúng gần như không thể phân biệt được với thiết bị mới hoàn toàn. iPhone tân trang cũng đi kèm với bảo hành tiêu chuẩn một năm của Apple. Ngoài ra, người mua có thể chọn mở rộng bảo hành với AppleCare+. Với việc ra mắt iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max vào tháng 9/2024, Apple đã ngừng sản xuất iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, Apple vẫn tiếp tục bán các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus mới trên cửa hàng trực tuyến của hãng. Trong khi đó, các mẫu iPhone 17 dự kiến sẽ được công bố vào tháng 9/2025 gồm: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Air siêu mỏng. Táo khuyết được kỳ vọng sẽ có nhiều nâng cấp đột phá, không chỉ ở thiết kế mà còn cả ở công nghệ và các tính năng mới, đặc biệt là với các mẫu iPhone 17 Pro.