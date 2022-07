Video: "Siêu anh hùng" cứu sống bé gái 2 tuổi rơi từ chung cư tầng 5

Ngày 22/7, trong khi đang đi bộ cùng bạn ở con phố bên dưới tòa chung cư cao tầng ở thành phố Tongxiang (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) thì anh Shen Dong chợt nghe tiếng động lớn phía bên trên.

Bé gái 2 tuổi rơi từ cửa sổ chung cư tầng 5 may mắn được một người đàn ông cứu sống trong gang tấc

Người đàn ông 31 tuổi hoảng hồn khi nhìn thấy một đứa bé rơi khỏi bệ cửa sổ từ căn chung cư trên tầng 5, lao xuống một mái nhà bên dưới, và tiếp tục trượt ra rơi xuống mặt đường. Chỉ trong tích tắc, anh Shen Dong chọn đúng vị trí, tập trung cao độ và giang tay đón được em bé vào lòng thay vì sẽ rơi tự do xuống vỉa hè bằng bê tông.

Bé gái 2 tuổi bị thương ở chân và tổn thương phổi từ cú rơi đầy nguy hiểm; tuy nhiên, hiện tình trạng của bé đã ổn định sau khi được đưa vào bệnh viện chăm sóc, còn ân nhân của em thì bị gãy xương cánh tay.

Đoạn video quay vụ việc do cảnh sát tỉnh Chiết Giang cung cấp được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, gây nên một “cơn chấn động” với hàng triệu người trong suốt nhiều giờ vừa qua.

Vị trí cửa sổ chung cư tầng 5 nơi em bé 2 tuổi rơi xuống bên dưới (Ảnh: Newsflare).

Truyền thông địa phương tường thuật lại rằng, anh Shen - làm việc trong một ngân hàng trên cùng con phố - đang định bấm điện thoại gọi lực lượng cứu hộ khẩn cấp khi vô tình nhìn lên và bắt gặp em bé bò ra bệ cửa sổ ở chung cư tầng 5. Tuy nhiên, khi thấy em bé rơi khỏi cửa sổ, anh ném vội điện thoại xuống đất, lao đến giang tay và đón gọn bé vào lòng, cứu cô bé 2 tuổi thoát chết trong đường tơ kẻ tóc.

“Thú thật là tôi không thể nhớ chi tiết chuyện gì xảy ra lúc đó bởi mọi việc diễn ra quá nhanh”, anh Shen nói với phóng viên báo chí.

“Tôi chỉ hành động theo bản năng để cứu em bé mà thôi. Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đón được bé. Và tôi cũng không đau đớn, thậm chí không hề biết là cánh tay mình bị gãy khi chụp được em bé”.

Khoảnh khắc xuất thần khi anh Shen Dong lao đến, đón đúng vị trí, và ôm trọn em bé từ "trên trời rơi xuống" (Ảnh cắt từ clip).

“Anh ấy đích thực là một siêu anh hùng xuất hiện đúng thời điểm nguy cấp nhất”, một người dùng mạng xã hội khen ngợi.

“Làm ơn cho tôi được gửi tặng Shen một chiếc điện thoại mới thay lời cám ơn bởi có thể điện thoại của anh ấy đã bị hỏng vì cứu em bé”, một cư dân mạng khác viết.

Hình ảnh người đàn ông lao đến chụp gọn em bé sau khi bé rơi từ cửa sổ tầng 5 xuống - Video: SCMP

Câu chuyện kỳ diệu lần này khiến nhiều người nhớ lại một sự việc tương tự xảy ra cách đây 11 năm cũng ở tỉnh Chiết Giang. Lúc ấy, một bà mẹ trẻ tên là Wu Juping bằng “năng lực siêu nhiên” nào đó đã đón được một em bé 3 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 9 xuống, cứu sống bé trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Sự việc này cũng là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần đảm bảo sự an toàn cho con nhỏ ngay chính trong căn nhà của mình, bởi không phải khi nào thần may mắn cũng xuất hiện như những câu chuyện hi hữu kể trên.