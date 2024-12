Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Trung Quốc, Lào

Trong hai ngày 15-16/12, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra tại Trung Quốc và Lào nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Các chương trình không chỉ thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam với hai nước láng giềng mà còn tôn vinh truyền thống hào hùng của quân đội Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Hợp tác quốc phòng Việt - Trung ngày càng thực chất Ngày 16/12, tại thủ đô Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014). Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, Tùy viên Quốc phòng Đại tá Nguyễn Văn Hoàn; Thượng tướng Vương Cường, Tư lệnh Chiến khu Trung tâm, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, các sĩ quan cấp cao của quân đội Trung Quốc, đại diện các Bộ, ngành của Trung Quốc; tùy viên quốc phòng của các nước tại Trung Quốc và đại diện cộng đồng người Việt tại nước sở tại. Buổi lễ có sự tham gia của nhiều đại biểu Trung Quốc và quốc tế. (Ảnh: TTXVN) Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Phạm Sao Mai nhắc lại lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Theo Đại sứ Phạm Sao Mai, quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, mang tính chất hoà bình, tự vệ; tích cực, chủ động, kiên quyết, kiên trì ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh. Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách Quốc phòng “4 không”: Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Những năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trên cả bình diện song phương và đa phương đạt hiệu quả thiết thực; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ), hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh, đóng góp xứng đáng vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đối ngoại quốc phòng đã trở thành một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, là kênh quan trọng tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, con người và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai. (Ảnh: TTXVN) Đánh giá cao quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian qua, Đại sứ Phạm Sao Mai khẳng định, Việt Nam trước sau như một luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, sự lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, quan hệ quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần to lớn trong hiện thực hóa sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hai nước ngày càng mật thiết hơn, góp phần ngày càng củng cố hơn tin cậy chính trị giữa hai bên. Cùng với đó, giao lưu, hợp tác quốc phòng giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thực chất hơn. Hợp tác quốc phòng song phương được hai bên tích cực triển khai với nhiều hoạt động quan trọng trên tất cả các lĩnh vực… Giao lưu quốc phòng Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) Trước đó, trong 2 ngày 15-16/12, tại khu vực biên giới Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và Cửa khẩu Nậm Xôi, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã diễn ra giao lưu quốc phòng lực lượng vũ trang hai tỉnh, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đội ngũ y bác sĩ của tỉnh Thanh Hóa và quân y Quân đội Lào khám bệnh cấp phát thuốc cho người dân. (Ảnh: TTXVN) Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh Thanh Hóa và quân y Quân đội Lào đã khám bệnh, cấp phát thuốc cho gần 450 người dân tại 2 tỉnh khu vực biên giới; trao tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo học giỏi; tổ chức trồng cây lưu niệm, tô son cột mốc chủ quyền… Đồng thời, hai tỉnh đã ký kết giao lưu quốc phòng, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn; tăng cường hợp tác về chính trị, ngoại giao; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai bên nhận thức sâu sắc về lịch sử, truyền thống đoàn kết và tích cực vun đắp cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Theo đó, hai tỉnh chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất về tình hình quốc phòng - an ninh, chính trị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp mở lớp bồi dưỡng, tập huấn các nội dung về chính trị, quân sự cho cán bộ lực lượng vũ trang, cán bộ cụm bản; hỗ trợ, hướng dẫn bảo quản và sửa chữa vũ khí, phương tiện cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn; tăng cường thực hiện nội dung hợp tác giữa các sở, ban, ngành và duy trì hiệu quả hợp tác hữu nghị giữa các xã dọc biên giới của hai tỉnh; thúc đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân, nhất là giữa nhân dân hai bên biên giới. Hai tỉnh trồng cây lưu niệm, tô son cột mốc chủ quyền biên giới. (Ảnh TTXVN) Hai bên cũng tăng cường mô hình giao lưu già làng, trưởng bản khu vực biên giới; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tăng cường tin cậy chính trị; xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết; hợp tác gắn kết thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu giữa lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và nhân dân hai tỉnh, hai bên biên giới. Các hoạt động góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào trong đó có hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Chương trình giao lưu quốc phòng lực lượng vũ trang hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn với nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp tục khẳng định việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh, phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ biên giới của chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới, chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương của Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Chương trình truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, tạo cơ sở vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và bền vững…