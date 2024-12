Ứng dụng Trung Quốc ‘hot’ hơn cả TikTok và ChatGPT tại Mỹ

Apple vừa công bố danh sách ứng dụng iPhone được tải nhiều nhất năm 2024 tại Mỹ. Cái tên đứng đầu gây bất ngờ khi vượt qua cả TikTok và ChatGPT. Apple cho biết ứng dụng iPhone được tải nhiều nhất năm 2024 tại Mỹ là ứng dụng thương mại điện tử Temu của Trung Quốc. Temu có lượt tải nhiều hơn cả TikTok, Threads hay ChatGPT. Sàn nổi tiếng với các chương trình giảm giá lớn trên nhiều sản phẩm khác nhau, từ công nghệ đến hàng may mặc. Temu đứng đầu danh sách ứng dụng iPhone được tải nhiều nhất tại Mỹ năm 2024. Ảnh: Apple Temu của PDD Holdings đặc biệt được Gen Z ưa chuộng. Những người từ 18 đến 24 tuổi đã tải 42 triệu lượt (bao gồm iOS và Android) trong 10 tháng đầu năm 2024, theo hãng phân tích ứng dụng Appfigures. Ứng dụng mua sắm này ra mắt tại Mỹ năm 2022 và phát triển mạnh mẽ từ đó tới nay. Doanh số quý III của PDD Holdings tăng 44% lên 14,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2023. Hãng đã đầu tư hàng triệu USD để tiếp cận người dùng Mỹ. Ba quảng cáo Temu được chiếu trong giải Super Bowl, nơi mỗi video 30 giây có thể tốn 7 triệu USD. Với việc Tổng thống đắc cử Donald Trump dọa áp thuế cao với hàng hóa Trung Quốc, sự phổ biến của Temu có thể gặp nguy hiểm nếu phải tăng giá để bù đắp thuế. Ứng dụng của các nhà bán lẻ Amazon, Shein, McDonald’s cũng có mặt trong danh sách 20 ứng dụng được tải nhiều nhất App Store 2024. Theo Insider, nó cho thấy người dùng đang săn lùng các chương trình giảm giá trên mọi danh mục. McDonald’s gặt hái thành công khi sử dụng chương trình khuyến mãi mục tiêu trong ứng dụng nhằm bồi đắp lòng trung thành của khách hàng. Đầu năm nay, chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh cho biết khách hàng thân thiết ghé thăm thường xuyên hơn 15% và mua sắm gần gấp đôi so với phần còn lại. Về phần mình, Amazon đang tìm cách “bắt chước” Temu và Shein với mục Haul hoàn toàn mới, cung cấp trải nghiệm mua sắm chỉ có trên ứng dụng. Những điều trên càng khẳng định tính đúng đắn trong câu nói của cựu CEO Starbucks Laxman Narasimhan: “Những ưu đãi tốt nhất nằm trong ứng dụng”. (Theo Insider)