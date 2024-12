Lý do Trung Quốc đầu tư các siêu dự án vệ tinh Internet, thách thức Starlink

Trung Quốc đối mặt với một yêu cầu khó khăn trong việc bắt kịp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk. Theo công ty hàng không vũ trụ SpaceX của Elon Musk, Starlink đã có gần 7.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo và phục vụ khoảng 5 triệu khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Dịch vụ này cung cấp Internet tốc độ cao cho khách hàng ở các khu vực xa xôi và chưa được phục vụ. Trung Quốc đặt mục tiêu phóng hàng chục nghìn vệ tinh Internet lên quỹ đạo, thách thức Starlink của Elon Musk. Ảnh: Nikkei SpaceX hy vọng sẽ mở rộng siêu chòm sao của mình lên tới 42.000 vệ tinh. Trung Quốc đang nhắm đến quy mô tương tự và kỳ vọng ba dự án Internet quỹ đạo thấp Qianfan, Guo Wang và Honghu-3 có khoảng 38.000 vệ tinh. Ngoài Starlink, Eutelsat OneWeb tại châu Âu cũng đã phóng hơn 630 vệ tinh Internet quỹ đạo thấp của trái đất (LEO). Amazon lên kế hoạch cho chòm sao LEO lớn gồm hơn 3.000 vệ tinh, dù đến nay mới phóng 2 nguyên mẫu. Vì sao Trung Quốc lại đổ tiền bạc và công sức cho các chòm vệ tinh lớn như vậy khi thị trường đã quá đông đúc? Theo các chuyên gia, Starlink giúp bất kỳ ai truy cập Internet, truy cập mọi trang web và ứng dụng mà họ muốn. Internet vệ tinh của Trung Quốc có thể không phải lựa chọn của Mỹ, Tây Âu, Canada nhưng nhiều nơi khác sẵn sàng đón nhận. Juliana Suess, một cộng sự tại Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh Đức cho biết, vài khu vực địa lý đặc biệt sẽ muốn dùng dịch vụ thay thế Starlink, chẳng hạn Nga, Afghanistan, Syria, châu Phi. "Chúng ta thấy rằng 70% cơ sở hạ tầng 4G ở châu Phi do Huawei xây dựng", Suess nói thêm. Không chỉ là công cụ gây ảnh hưởng địa chính trị, việc sở hữu một chòm sao Internet vệ tinh độc quyền ngày càng trở thành một nhu cầu bức thiết về an ninh quốc gia, đặc biệt là khi cơ sở hạ tầng Internet mặt đất bị tê liệt trong chiến tranh. "Khi nói đến vai trò khác biệt của công nghệ Starlink trên chiến trường Ukraine, một trong những bước nhảy vọt lớn là sự xuất hiện của chiến tranh bằng máy bay không người lái và chiến trường thông minh", Steve Feldstein, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế cho biết. "Vũ khí dựa trên vệ tinh là một lợi thế quân sự quan trọng. Vì vậy, tôi nghĩ Trung Quốc nhìn ra tất cả những điều đó và tin rằng đầu tư vào điều này hoàn toàn có ý nghĩa đối với các mục tiêu an ninh quốc gia". (Theo CNBC)