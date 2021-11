TWICE vừa cho ra đời một trong những bộ ảnh concept đẹp nhất từ trước đến nay: Giá mà stylist nhà JYP lúc nào cũng 'có tâm' thế này!

TWICE hiện đã sẵn sàng cho màn comeback thứ 2 trong năm 2021 với một album hoàn toàn mới, sẵn sàng giới thiệu thêm những sản phẩm âm nhạc chất lượng đến với công chúng. Theo đó nhóm nhạc nữ nhà JYP sẽ phát hành full album 'Formula of Love: O+T=<> vào lúc 14h ngày 12/11 (giờ Hàn, tức 0h ngày 12/11 theo giờ Mỹ). Theo giới thiệu, album này sẽ truyền tải những cảm xúc và suy nghĩ của các thành viên về những 'nghiên cứu tình yêu' thông qua lyrics và màn trình diễn cuốn hút.

'Formula of Love: O+T=<3' sẽ có tổng cộng đến 17 ca khúc, bao gồm ca khúc chủ đề là>3'>SCIENTIST' - một ca khúc có sự tham gia sáng tác của nữ ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Anne Marie. Hiện tại TWICE đang trong quá trình làm nóng đường đua ngày trở lại với 4 phiên bản ảnh concept khác nhau là 'STUDY ABOUT LOVE', 'Break It', 'Explosion' và 'Full of Love'.

Vào ngày 2/11, JYP đã đăng tải 9 bức ảnh concept cá nhân của các thành viên TWICE cho version 'STUDY ABOUT LOVE'. Cả 9 thành viên đều thể hiện được bầu không khí độc đáo của concept 'nhà khoa học' tương đồng với ca khúc chủ đề 'SCIENTIST'. Bộ ảnh lấy bối cảnh là một căn phòng thí nghiệm với bảng viết, những dụng cụ thí nghiệm cũng như các công thức hóa học được viết ở khắp nơi.

