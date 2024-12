Rosé BLACKPINK: 'Bước tiến solo chậm mà chắc'

Rosé của BLACKPINK trở thành nghệ sĩ solo nữ K-Pop đầu tiên trong lịch sử 'Billboard 200' lọt vào Top 3 của bảng xếp hạng. Rosé đã có màn ra mắt solo phá kỷ lục trên Billboard 200, vượt qua cả Lisa và Jennie, các thành viên của BLACKPINK được coi là tiên phong mở đường. Vào ngày 15/12, theo giờ địa phương, Billboard thông báo rằng, Rosé đã lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Top 200 Albums (bảng xếp hạng hàng tuần về các album phổ biến nhất tại Hoa Kỳ) với tư cách là một nghệ sĩ solo. Album solo mới của Rosé, Rosie đã ra mắt ở vị trí thứ 3 trên Billboard 200, giúp cô trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên lọt vào Top 3 của bảng xếp hạng này. Rosé của BLACKPINK cũng đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu trong tháng này cho từng thành viên nhóm nhạc nữ. Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích về sự tham gia của người tiêu dùng, phạm vi phủ sóng truyền thông, truyền thông và chỉ số nhận thức cộng đồng của 712 thành viên nhóm nhạc nữ, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 15/11 đến ngày 15/12. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của cô bao gồm "APT.", "Rosie" và "Bruno Mars", trong khi các thuật ngữ liên quan xếp hạng cao nhất của cô gồm "release", "all-kill" và "attend". Phân tích tích cực-tiêu cực của Rosé cũng cho thấy số điểm là 94,50% phản ứng tích cực. Cùng lúc đó, British Phonographic Industry (BPI) cũng thông báo rằng bài hát 'hit' năm 2022 của BLACKPINK, Pink Venom đã nhận được chứng nhận bạc chính thức của BRIT. Theo ngưỡng chứng nhận của BPI, đĩa đơn được chứng nhận bạc khi bán được 200.000 bản, trong khi album được chứng nhận bạc khi bán được 60.000 bản. Marketing, không phải âm nhạc đã đưa sự nghiệp của Rosé lên một tầm cao mới? Rosé: "Tôi thích làm việc nhất, nó là nguồn hạnh phúc mỗi ngày nhưng khi tôi làm việc đó hằng ngày thì lại khác. Tôi nhận ra, mình không biết cách nạp lại năng lượng. Tôi không nói nhiều như khi còn trẻ và tôi nghĩ mình đã giấu kín cảm xúc của với gia đình khi trưởng thành. Tôi của những ngày này đang cố làm việc chăm chỉ và tìm chút thời gian để thư giãn bên gia đình nên mong mọi người đợi thêm một chút nữa nhé! Tôi từng nghĩ, điều gì sẽ xảy ra, nếu mình sống một cuộc sống bận rộn như vậy và tiếc nuối vì không thể dành thời gian chất lượng cho bố mẹ? Tôi đang cố gắng trong công việc nên hy vọng bố mẹ sẽ đợi lâu hơn một chút. Bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ rất nhiều và con rất biết ơn!". Việc các thành viên BLACKPINK ra mắt ca khúc solo trong năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, bởi họ đã chính thức đi theo con đường riêng, không còn phụ thuộc vào định hướng của YG. Khi MV APT. của Rosé ra mắt, nó được nhiều ý kiến đánh giá đây là ca khúc solo hay nhất của BLACKPINK cho đến nay, và đúng như mong đợi, nó đã 'công phá' tất cả các bảng xếp hạng trong nước và toàn cầu, xô đổ mọi kỷ lục trước đó, thậm chí trở thành hiện tượng với câu điệp khúc “apateu”. Rosé và Bruno Mars tham gia sáng tác ca khúc, dựa trên một trò chơi uống rượu phổ biến của Hàn Quốc với tên gọi “Apartment”. Hai nghệ sĩ đã quyết định giữ nguyên cách đọc phiên âm tiếng Hàn “apateu” của trò chơi này để tạo nên sự độc đáo và tôn vinh cội nguồn của trò chơi. Với thể loại Pop Punk, vốn chưa từng thể hiện trước đây, Rosé đã cho thấy cách hát và phần nhìn có sự tiến bộ và thoải mái hơn nhiều so với thời ở YG. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, Rosé nổi tiếng là do cô ấy có chiến dịch tiếp thị cực kỳ tốt chứ không phải do các bài hát thực sự. Quảng cáo của cô ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi, ngay cả trong cửa hàng ứng dụng. Nhưng dù là vậy thì APT. xứng đáng là bước tiến mới trong sự nghiệp của thành viên BLACKPINK này. Rosé chiếm vị trí dẫn đầu về doanh số bán album bán lẻ hàng tuần của Circle Chart tuần thứ 50, ghi nhận kết quả áp đảo. Trong bảng xếp hạng này được tổng hợp từ ngày 8 đến 14/12, album Rosie của Rosé đứng đầu với doanh số 240.412 bản. Đây được đánh giá là kết quả của sự kết hợp giữa fandom toàn cầu của Rosé và cảm quan âm nhạc có một không hai. Đặc biệt, bảng xếp hạng album bán lẻ có ý nghĩa hơn vì nó dựa trên doanh số bán hàng offline của băng, LP, CD, USB và bộ kit. Theo Tiền Phong