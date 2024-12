Trấn Thành gây tranh cãi vì 1 câu nói khiến thí sinh sượng trân tại Chung kết Rap Việt

Trấn Thành bị nhận xét thiếu tinh tế trong phần công bố kết quả ở Rap Việt. Dù đã tạo được ấn tượng từ những vòng đầu, nhưng Manbo - thành viên tổ đội GERDNANG chỉ dừng chân ở vị trí giải 3 Rap Việt 2024, người chiến thắng là Robber thuộc đội HLV B Ray. Kết quả này được cho là không khác với dự đoán của khán giả, bởi Manbo không có quá nhiều bứt phá, vẫn còn khá an toàn trong những tập ở chặng cuối Rap Việt. Thậm chí, trong 1 tập Manbo còn mang bạn thân là HIEUTHUHAI ra để "câu vote" khiến khán giả tranh cãi. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc công bố Manbo vụt mất chức quán quân, chỉ là top 3 chung cuộc, Trấn Thành vướng vào phản ứng trái chiều. Theo đó, nam MC vẫn áp dụng "chiêu trò" mình thường làm là đổi chỗ vị trí các thí sinh trên sân khấu để tạo kịch tính. Sau nhiều lần hoán đổi chỗ đứng, Trấn Thành công bố top 3 là Robber - GILL - Manbo. Anh công bố người đạt giải 3 trước, sau đó đến ngôi vị Quán quân và người còn lại sẽ là Á quân. Đáng chú ý, thay vì đọc cụ thể tên Manbo thì Trấn Thành lại nói: "Giải 3 là một thí sinh năm đang hot, và đó là bạn thân HIEUTHUHAI - chúc mừng Manbo".

Biểu cảm của Manbo sau khi được Trấn Thành giới thiệu là "bạn thân HIEUTHUHAI" Cách công bố này của Trấn Thành khiến khán giả cho rằng anh đang thiếu tinh tế. Bởi lẽ ngay khoảnh khắc đó, đáng ra anh nên gọi Manbo bằng chính nghệ danh của nam rapper chứ không phải là danh xưng "bạn thân HIEUTHUHAI". Sau 1 hành trình tại Rap Việt, dù không là người thắng giải cao nhất nhưng Manbo nên nhận được spotlight, hào quang thuộc về chính mình chứ không phải là "đính kèm" với người bạn thân đang nổi tiếng. Cách công bố của Trấn Thành cũng khiến khán giả bị phân tâm, không tập trung vào Manbo mà lại liên tưởng đến HIEUTHUHAI và đưa ra những bàn tán trái chiều. Ngay trên sân khấu, có thể thấy dường như chính Manbo cũng không hài lòng, biểu cảm anh có phần "xịt keo" chứ không cười vui vẻ, thoải mái như trước đó.



Nhiều người cho rằng Trấn Thành nên lưu ý hơn khi đọc tên vào những khoảnh khắc quan trọng như thế kia Trong chương trình Rap Việt, cái tên Manbo không ít lần nhắc đến cùng với HIEUTHUHAI. Trong tập 7 của chương trình, HIEUTHUHAI xuất hiện với vị trí khách mời. Khi kêu gọi bình chọn cho phần thi của mình, Manbo gây bất ngờ khi nói: "Tối nay ai muốn đi ăn với HIEUTHUHAI thì nhắn tin cho mình". Lời "câu vote" này của nam rapper khiến MC Trấn Thành phải công nhận "sốp này sale mạnh quá". Cũng trong tập đó, HIEUTHUHAI nhận xét về Manbo: "Hôm nay nhìn Hậu diễn như vậy, mình thấy những tháng năm anh em mình diễn chung với nhau đem lại cho Hậu rất là nhiều, bởi vì Hậu đứng đây giống như một ngôi sao vậy". Manbo đáp lại lời người bạn: "Tốc độ thành công mỗi người là khác nhau. Em mong là Hiếu tự hào vì em đứng ở đây, tại sân khấu Rap Việt 2024 này và em đang tỏa sáng".

Trước đó, trong chương trình, HIEUTHUHAI và Manbo tương tác thân thiết dù người là giám khảo, người là thí sinh Những người theo dõi HIEUTHUHAI đều biết anh có một tổ đội GERDNANG. Nếu như anh và cùng HURRYKNG, Negav cùng tham gia Anh Trai Say Hi và tăng độ nhân diện nhất định thì Manbo lại chọn Rap Việt để đi tìm lại chỗ đứng của chính mình. Trong một cuộc trò chuyện với PV, khi được hỏi về thái độ của những thành viên khi dính vào những bàn tán trên mạng xã hội, Negav nói: "Điều này nói ra thì lạ lùng, nhưng trong nhóm không bao giờ quan tâm đến những thông tin tiêu cực đâu. Chúng tôi sẽ chủ động trò chuyện với fan để các bạn bình tĩnh. Như tôi và Hiếu chẳng hạn, hai đứa đang ngồi hun nhau đã ơi là đã mà các bạn kêu là tan nát rồi, ghét nhau lắm. Thông tin sai lệch rất nhiều nên lại phải nhắc các bạn rằng hãy bình tĩnh nhen".

Tổ đội của HIEUTHUHAI mỗi người đều có chỗ đứng riêng, trong đó Manbo gặp nhiều thử thách hơn các anh em Theo Người Đưa Tin