Chân dung nữ ca sĩ xinh đẹp vừa qua đời, nhà chị ruột bị đột nhập

Nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi đột ngột qua đời ở tuổi 54. Cô được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng. Vừa qua, nữ ca sĩ huyền thoại Nhật Bản Miho Nakayama đã được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng. Theo TBS News đưa tin vào ngày 6/12/2024, nữ ca sĩ 54 tuổi này đã được phát hiện tại nhà riêng ở Shibuya, Tokyo, vào khoảng giữa buổi chiều cùng ngày. Trước khi phát hiện nữ ca sĩ Miho Nakayam qua đời các đồng nghiệp không thể liên lạc được với Miho, khiến họ phải đích thân đến nhà cô để tìm cô. Họ tìm thấy cô bất tỉnh trên sàn phòng tắm. Không chỉ vậy mới đây, truyền thông Nhật Bản mới đây tiết lộ thêm, chị ruột của Miho Nakayama đã xuất hiện trước nơi ở của em gái. Cụ thể, chị Shinobu Nakayama đã cúi đầu xin lỗi giới truyền thông vì sự ra đi đột ngột của em gái, nên gia đình không thể chia sẻ bất cứ điều gì. Điều gây phẫn nộ nhất chính là việc nhiều kênh YouTube, đài truyền hình địa phương đã tự ý đột nhập vào nhà của chị Shinobu Nakayama để ghi hình mà chưa có sự cho phép. Trong đó, đài Fuji TV bị khán giả điểm mặt và đòi tẩy chay vì hành động quá trớn của mình trong việc xâm phạm nơi ở của chị gái cố ca sĩ. Miho Nakayama sinh năm 1970 tại Tokyo. Cô xuất hiện lần đầu với tư cách diễn viên vào tháng 1/1985 và lấn sân sang sự nghiệp âm nhạc vào tháng 6 cùng năm. Là ngôi sao hàng đầu tại Nhật Bản, cô đóng vai chính trong hàng loạt bộ phim truyền hình như Mama wa Idol!, Kimi Hitomi ni Koisitru!... Nhờ gương mặt khả ái người đẹp hóa thân trong phim Love Letter và được khán giả đón nhận. Bộ phim thành hiện tượng khắp châu Á. Nhờ vai diễn trong bộ phim này, cô giành được giải thưởng Ruy băng Xanh lần thứ 38 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Với tư cách ca sĩ, cô đã chiến thắng hạng mục Người mới xuất sắc tại Giải thưởng Thu âm Nhật Bản lần thứ 27 và giải Mũi tên vàng lần thứ 23. Cô đã cho ra đời những ca khúc đình đám như đĩa đơn Tada na Nai Nai Naku no hay Sekai no Dan Yori Kitto... Năm 2002, cô kết hôn với nhạc sĩ kiêm nhà văn Hitonari Tsuji. Sau bộ phim Home & Away, cô tạm gác công việc diễn xuất để sinh con trai đầu lòng vào năm 2004. Năm 2014, Miho Nakayama tuyên bố ly hôn chồng. Cô cho biết không thể tiếp tục chung sống với Hitonari Tsuji vì đạo diễn có giới tính mập mờ, ái nam ái nữ. Thế nhưng chỉ hai tháng sau thông báo chia tay chồng, Miho Nakayama đã chung sống với bạn trai mới là nhạc sĩ Keiichiro Shibuya. Theo Người Đưa Tin