Triệt phá 3 đường dây mua bán ma túy, Công an TP.HCM thu giữ hơn 300kg chất cấm

Trước đó, ngày 16/9, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ do Trương Thị Mai (SN 1997, ngụ quận 1) cùng đồng bọn thực hiện.

Qua điều tra, truy xét Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Bình Định và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt kẻ cầm đầu Chu Bá Trung và Nguyễn Vũ Khai Hoàng khi chúng đang lẩn trốn. Ban chuyên án cũng bắt giữ 9 kẻ có liên quan đường dây này.

Ngày 13/9, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia theo tuyến Tây Nam (qua tỉnh Long An) về TP.HCM tiêu thụ do Nguyễn Anh Bảo Quốc (SN 1972, ngụ quận Tân Phú) và đồng bọn thực hiện. Trong vụ án này, công an đã bắt giữ 7 kẻ liên quan, thu giữ 69,6kg ma túy các loại.

Công an TP.HCM đang chỉ đạo Công an quận 8 và các phòng nghiệp vụ khẩn trương đấu tranh, làm rõ hành vi, phương thức phạm tội của từng thành viên trong những đường dây mua bán trái phép chất ma túy nói trên.