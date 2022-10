Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn 'chạy án' cho nhóm sử dung ma túy thế nào?

Sau đó, Quý, Hiếu, Nhung bàn bạc với gia đình Sơn và nhờ Hồ Anh Khoa, cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đứng ra lo chạy án. Khoa gặp và nhờ Vi Đức Ninh, Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn, giúp đỡ nhằm giảm nhẹ cho Sơn và Nga.

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phạm Việt Nga về tội "Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy". Do chưa đủ căn cứ khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Sơn nên Viện KSND huyện Lục Ngạn ra quyết định trả tự do cho Sơn.

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định rút vụ án hình sự để điều tra.