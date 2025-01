Vụ tai nạn 6 người tử vong ở Nghệ An: Tang tóc nơi bản làng biên giới

6 nạn nhân trong vụ tai nạn là anh em, họ hàng của nhau. Đau lòng hơn, 4/6 nạn nhân là trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi. Ngày 13/1, không khí tang thương bao trùm con đường dẫn vào bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 6 người tử vong. Mùi khói nhang nghi ngút, tiếng kèn từ đám tang vang buồn bã, xen lẫn tiếng gào khóc của người thân gọi tên những nạn nhân xấu số. Chưa bao giờ bản làng Thăm Hín lại chứng kiến cảnh đau lòng đến thế. Hiện trường ô tô tải đâm sập nhà kiêm quán bán tạp hóa của anh Do (Ảnh: Đào Thọ). Buổi chiều định mệnh tại quán tạp hóa ven tỉnh lộ 543D thuộc bản Thâm Hín, đã cướp đi sinh mạng của 6 nạn nhân, để lại cú sốc lớn cho người thân. Chiều 12/1, gia đình bà L.T.Kh. (60 tuổi) mở quán tạp hóa như thường lệ. Đến 17h, khi bà Kh. đang đứng cùng con dâu, cháu nội và 3 trẻ khác, chiếc xe tải chở lá dong mang biển kiểm soát 37C-537.03 do tài xế Vũ Văn Hảo điều khiển đã mất lái, đâm vào quán tạp hóa. Vụ tai nạn khiến bà Kh., chị V.Y.D. (20 tuổi, con dâu bà Kh.), cháu V.Y.D. (2 tuổi) và 3 trẻ khác tử vong. Tài xế xe tải bị thương nhẹ. Bản Thăm Hín tang tóc những ngày cuối năm (Ảnh: Đào Thọ). Anh Và Bá Hùa, sống cách quán tạp hóa khoảng 100m, kể lại: "Khoảng 17h, tôi nghe một tiếng rầm. Khi chạy ra ngoài, thấy xe tải lao vào quán tạp hóa gia đình anh Và Bá Do. Tường nhà đổ sập, người nằm la liệt dưới đầu xe. Bà con trong bản chạy đến ứng cứu, nhưng nhiều cháu đã tử vong". Bà Kh. là người dân tộc Kinh, lấy ông Và Xếnh Lù (người dân tộc Mông) và có 12 người con. Gia đình tuy nghèo nhưng các con đều ngoan ngoãn, học giỏi. "Hôm qua, bà Kh. dẫn các cháu xuống quán tạp hóa của anh Do để chơi. Ngoài con của anh Do còn có chị dâu và 3 cháu con của anh trai (Và Bá Dềnh và Và Bá Nà) nữa. Khi các cháu, con dâu và bà Kh. đang chơi vui vẻ thì bị xe tải đâm sập nhà dẫn đến tử vong", anh Hùa chia sẻ. Các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ, thăm hỏi kịp thời tới các gia đình nạn nhân (Ảnh: Phan Chương). Ông Lầu Bá Xềnh, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Càn, cho biết các nạn nhân đều có hộ khẩu tại bản Thăm Hín và là người nhà, anh em họ hàng của nhau. Các nạn nhân đều là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết cần lắm sự hỗ trợ từ cộng đồng tới gia đình các nạn nhân. Theo ông Hùng, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn. Tài xế xe tải bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cấp chính quyền đã hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân. Công an tỉnh tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này. 6 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Nghệ An: 1. L.T.Kh. (SN 1965). 2. V.Y.M. (SN 2014). 3. V.T.Ph. (SN 2018). 4. V.X.Đ. (SN 2016). 5. V.Y.D. (SN 2005). 6. V.Y.D. (SN 2022).