Thứ trưởng Bộ Y tế: Ngành y vẫn sẽ nặng gánh sau khi TP.HCM hết giãn cách

"Chắc chắn các bệnh viện tầm cao của thành phố sẽ là những đơn vị chủ yếu tiếp nhận chuyển giao từ các bệnh viện tuyến trung ương. Tuy nhiên, tôi cũng phải khẳng định một điều là khi mở cửa để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa… thì y tế vẫn là ngành nặng gánh nhất. Do đó, về mặt y tế cần phải làm rất kỹ, để làm sao có một khoảng thời gian gối đầu", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bác sĩ trong tâm dịch: 'Những gì tôi chứng kiến đủ đau thương cho cả đời người!' SKĐS - Trong cuộc chiến khốc liệt chống lại dịch bệnh, rất nhiều y bác sĩ đã bị ám ảnh, sang chấn tâm lý khi chứng kiến số lượng bệnh nhân nhập viện và tử vong rất nhiều. Thậm chí, ngay cả lúc ngủ cũng nghe thấy tiếng tít tít của máy thở văng vẳng bên tai.

