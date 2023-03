Nữ ca sĩ 7 năm đánh mất sự nghiệp bỗng được giải cứu nhờ trend biến hình

Thành công ngay từ sản phẩm đầu tay All About That Bass, Meghan Trainor từng là hiện tượng âm nhạc nổi tiếng bậc nhất năm 2014. Với giai điệu sôi động và ca từ tích cực, sáng tác của cô gái 21 tuổi lúc bấy giờ đã nói lên nỗi lòng của team “ú nu" giữa một xã hội chạy đua theo những hình mẫu cơ thể phi thực tế.

Liên tiếp trong những bản hit sau đó như Lips Are Movin, Dear Future Husband, nữ ca sĩ hiện lên như một hình mẫu ngôi sao nhạc Pop thế hệ mới: Tích cực, hài hước và phá bỏ mọi giới hạn.