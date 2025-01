Kia Sorento bán chạy nhất tại Hàn Quốc năm 2024

Kia vừa đánh dấu năm thứ hai liên tiếp phá kỷ lục doanh số nhờ sức bán tốt của các dòng SUV gồm Sportage, Seltos và Sorento. Đặc biệt, Kia Sorento là xe bán chạy nhất Hàn Quốc năm 2024. Hãng xe thuộc tập đoàn Hyundai vừa công bố doanh số 3.089.457 xe trên toàn cầu trong năm 2024, tăng 0,1% so với năm 2023, trong đó, bao gồm 540.010 xe bán tại Hàn Quốc và 2.543.361 xe ở thị trường quốc tế. Những con số này lần lượt giảm 4,2% và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023. Dẫu vậy, kết quả bán hàng chung vẫn giúp Kia phá kỷ lục doanh số của chính mình trong năm thứ hai liên tiếp. Trên toàn cầu, mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hàn Quốc trong năm qua gọi tên Sportage với 587.717 xe được giao. Hai mẫu SUV khác là Seltos và Sorento cũng đem về doanh số tốt với lần lượt 312.246 và 280.705 xe. Tại thị trường Hàn Quốc, Kia Sorento không chỉ giữ vững vị trí mẫu SUV "quốc dân" trong năm thứ 5 liên tiếp mà còn lập kỷ lục mới khi trở thành mẫu xe nội địa bán chạy nhất. Cụ thể, mẫu SUV này đã bán được 94.538 xe trong năm 2024, vượt qua kỷ lục trước đó là 85.811 xe. Con số này nhiều hơn đáng kể so với đối thủ xếp sau ở phân khúc SUV gia đình tại Hàn Quốc là Hyundai Santa Fe - mẫu xe đã bán được 77.161 chiếc trong năm 2024. Đáng chú ý, nghiên cứu của tờ Maeil Business tại Hàn Quốc cho biết Kia Sorento và Hyundai Santa Fe là hai mẫu SUV được ưa thích hàng đầu bởi nhóm khách hàng nam giới ngoài 40 tuổi tại nước này. Theo Kia, kỷ lục doanh số trong năm 2024 có được một phần nhờ vào môi trường kinh doanh dần ổn định trong năm qua. Điều này cho phép Kia mở rộng hoạt động sản xuất, đồng thời nắm bắt thời cơ để ra mắt các mẫu xe điện hóa như EV3 hay Carnival Hybrid. Bước sang năm 2025, Kia kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh số thông qua chiến lược quản trị kinh doanh tập trung vào thương hiệu và khách hàng. Theo Kia, hãng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào phát triển và ra mắt các dòng xe hybrid và xe điện thế hệ mới nhằm khẳng định vị thế là một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực điện khí hóa. Mục tiêu doanh số của Kia trong năm 2025 là bán 550.000 xe ở Hàn Quốc và 2.658.000 xe ở các thị trường quốc tế cùng 8.200 xe chuyên dụng. Con số cộng dồn đạt 3,216 triệu xe trên toàn cầu, tức mức tăng trưởng kỳ vọng khoảng 4%. Lê Tuấn