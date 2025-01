Virus HMPV đang lây lan bệnh hô hấp tại Trung Quốc có nguy hiểm như COVID-19?

Theo các chuyên gia y tế, virus gây bệnh hô hấp đang lây lan tại Trung Quốc là Human metapneumovirus (HMPV). Loại virus này không mới và không có khả năng gây bệnh như COVID-19. Loại virus có từ hàng trăm năm Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - nguyên Trưởng khoa Y tế công cộng, ĐH Y Dược TPHCM, HMPV không phải là một loại virus mới. Nó đã được các nhà khoa học phát hiện vào năm 2001 tại Hà Lan. Sau này, virus được phát hiện tại nhiều quốc gia khác như Mỹ, Úc, các nước Bắc Âu… và gần đây là Trung Quốc, Ấn Độ. Tuy vậy, dựa trên phân tích di truyền học, virus này được cho rằng đã xuất hiện và gây bệnh cho người từ 120-130 năm nay. Chia sẻ về virus HMPV, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Phó chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TPHCM - cũng nhấn mạnh mọi người không cần quá hoang mang. “Đây là một trong các virus gây ra bệnh lý hô hấp ở con người, gây ra các triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm theo mùa” - ông cho biết. Virus HMPV được phát hiện tại một số quốc gia trong nhiều năm qua. Ảnh: Science Photo Library Tại TPHCM, Sở Y tế xác nhận virus này là tác nhân gây bệnh hô hấp cho nhiều trường hợp hồi năm 2023 và 2024, với tỷ lệ mắc bệnh lần lượt là 15% và 12,5% (ở trẻ em). Tỷ lệ này thấp hơn so với các tác nhân khác như rhinovirus, virus hô hấp hợp bào RSV hay virus cúm A. HMPV ít lây lan hơn COVID-19 nhưng người dân không nên chủ quan Cũng theo PGS Dũng, HMPV và SARS-CoV-2 đều là virus RNA chuỗi đơn nhưng thuộc 2 ngành sinh vật khác nhau. Về đặc điểm dịch tễ học, HMPV ít lây lan hơn SAR-CoV-2. HMPV thường gây sốt nhẹ và bệnh hô hấp với các triệu chứng như chảy mũi, đau họng, ho, thở ran rít. Trong khi đó, COVID-19 có các triệu chứng nặng hơn như sốt cao, mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu, ho, thậm chí diễn tiến nặng thành suy hô hấp gây tử vong. “Tóm lại, HMPV có mức độ nguy hiểm thấp hơn đáng kể so với COVID-19. HMPV chỉ đáng quan ngại khi xảy ra ở bệnh nhân nhỏ tuổi, người già hoặc người có bệnh nền. Trong khi đó, COVID-19 có thể gây tử vong ở bất cứ lứa tuổi nào” - chuyên gia này so sánh. Vị bác sĩ này cho biết virus HMPV chưa có vắc xin phòng ngừa. Tuy nhiên, do virus không có nhiều khả năng gây bệnh nặng và mức độ lây lan thấp nên người dân không cần quá lo ngại, nhưng cũng không nên chủ quan. Để phòng ngừa lây lan HMPV, các chuyên gia khuyến khích mọi người rửa tay thường xuyên, đặc biệt là rửa tay với xà phòng hay chất sát khuẩn, hạn chế sờ tay lên mặt; giữ cho không khí ở các phòng ốc và nhà cửa thông thoáng; đeo khẩu trang và không nên đứng quá gần với người khác. Nếu có triệu chứng mắc bệnh hô hấp, mọi người nên ở nhà, tránh giao tiếp với những người xung quanh. Nếu thuộc nhóm nguy cơ như trẻ em, người già, người có bệnh nền hay phụ nữ mang thai, mọi người nên đi khám sớm tại các cơ sở y tế để kịp thời điều trị. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế mới đây cũng lên tiếng về các trường hợp mắc bệnh do virus gây viêm phổi trên người tại Trung Quốc.

Cục sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, đầu mối thực hiện IHR của Trung Quốc để chủ động chia sẻ thông tin chính xác. Điều này nhằm đảm bảo không để người dân hoang mang, lo lắng nhưng đồng thời không chủ quan, lơ là trước diễn biến bệnh, nhất là trong mùa đông xuân với điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus lây lan.

Ngoài ra, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bệnh nhiễm trùng đường hô hấp đang lây lan ở nước này là bệnh thường quy, không phải sự kiện y tế bất thường. Trung Quốc đang trong giai đoạn thời tiết mùa đông, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có xu hướng gia tăng. Các tác nhân gây bệnh chính là virus cúm mùa, virus hợp bào hô hấp ở trẻ em (RSV) và HMPV.