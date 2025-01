Hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk bị điều tra tại Mỹ

Ngày 7/1, Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia (NHTSA) của Mỹ cho biết đã mở cuộc điều tra đối với 2,6 triệu chiếc Tesla dựa trên các báo cáo về tai nạn liên quan đến tính năng cho phép người dùng điều khiển ô tô từ xa của hãng này. Mẫu ô tô của hãng Tesla được bày bán tại cửa hàng ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN Cuộc điều tra mới được tiến hành sau khi cơ quan an toàn ô tô Mỹ mở cuộc điều tra vào tháng 10 năm ngoài đối với 2,4 triệu xe Tesla được trang bị phần mềm Tự lái hoàn toàn (FSD) sau 4 vụ tai nạn được báo cáo, trong đó có 1 vụ tai nạn chết người vào năm 2023. NHTSA cho biết họ đang tiến hành cuộc đánh giá sơ bộ về tính năng Actually Smart Summon (ASS) của Tesla sau khi nhận được báo cáo về 4 vụ tai nạn liên quan đến xe Tesla. ASS là tính năng cho phép xe ô tô có thể tự đỗ, đón người lái và di chuyển tới các địa điểm khác thông qua việc sử dụng việc điều khiển trên ứng dụng Tesla ở điện thoại thông minh. Theo NHTSA, các xe ô tô của Tesla đã không phát hiện ra các cột mốc hoặc xe đỗ khi hoạt động theo tính năng ASS. Cơ quan này cũng thông tin rằng đã nhận được các báo cáo về việc người dùng có quá ít thời gian để phản ứng tránh va chạm khiến xe bị dừng chuyển động mặc dù có tầm nhìn tốt khi lái hoặc đã không dùng tính năng điều khiển thông qua ứng dụng trên điện thoại. Trên thực tế, tính năng ASS đã được ra mắt vào tháng 9 và cho phép người dùng điều khiển phương tiện từ xa đến một địa điểm khác bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Phiên bản trước đó của tính năng này cho phép người dùng di chuyển xe về phía trước hoặc phía sau, vào hoặc ra khỏi chỗ đỗ xe. NHTSA đang tiến hành đợt đánh giá sơ bộ về tính năng này và sau đó sẽ quyết định liệu có đánh giá kỹ lưỡng thông qua phân tích kỹ thuật hay không trước khi có thể đưa ra yêu cầu thu hồi. NHTSA cho biết sẽ đánh giá tốc độ tối đa mà tính năng ASS đạt được khi sử dụng phương tiện trên đường công cộng và với các yêu cầu liên quan đến vấn tầm nhìn. Cuộc điều tra cũng sẽ bao gồm các vấn đề liên quan đến việc điều khiển xe ô tô từ xa thông qua ứng dụng điện thoại, những tác động của việc chậm trễ kết nối và hiệu suất của hệ thống trong các điều kiện không lường trước được. Cuộc điều tra sẽ tiến hành trên các dòng xe Model S và X đời 2016-2025, Model 3 đời 2017-2025 và Model Y đời 2020-2025 với hệ thống hỗ trợ người lái tự lái hoàn toàn tùy chọn. Hãng xe Tesla vẫn chưa đưa ra phản hồi đổi với những thông tin trên từ NHTSA. Vào tháng 12/2023, Tesla đã thu hồi hơn 2 triệu xe tại Mỹ để lắp đặt các biện pháp bảo vệ mới trong hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến Autopilot. NHTSA vẫn đang điều tra xem liệu đợt thu hồi đó có đủ để giải quyết những lo ngại mà người lái xe không chú ý hay không. Việc giám sát chặt chẽ hơn đối với hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến diễn ra khi Musk muốn chuyển hướng sang công nghệ tự lái và taxi robot.