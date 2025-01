Ca sĩ Hà Anh Tuấn: 'Nghệ sĩ tuyên bố hát cho người có tiền là vô ơn'

Trong họp báo giới thiệu live concert, Hà Anh Tuấn chia sẻ rất biết ơn vì có điều kiện để đầu tư cho ngoại hình và sự hỗ trợ từ anh em, bạn bè để tổ chức các show diễn. Chiều 6/1, Hà Anh Tuấn cho biết ca sĩ Lam Trường, Quang Hùng MasterD và nghệ sĩ piano Yiruma sẽ xuất hiện trong Live concert Sketch a rose in Saigon. Chia sẻ về lý do mời "anh hai" Lam Trường, nam ca sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ với một biểu tượng của làng nhạc Việt. "Âm nhạc của anh lúc nào cũng lộng gió thanh xuân và anh chính là biểu tượng thanh xuân của Hà Anh Tuấn," nam ca sĩ tâm sự.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn diện áo cờ đỏ sao vàng tại sự kiện công bố concert 'Sketch a rose in Saigon'. Về việc hợp tác với Quang Hùng MasterD, Hà Anh Tuấn xem đây như một thử thách cho bản thân. Dù phong cách âm nhạc có phần khác biệt, anh đánh giá cao tính cách thật của đàn em. "Chúng ta không sống để làm nghệ thuật cho bất kỳ ai mà sống để làm nghệ thuật cho chính mình. Và Quang Hùng là minh chứng cho điều đó", anh chia sẻ. Ngoài ra, concert còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ piano Yiruma. Trước đó, Yiruma hé mở về sự hợp tác độc nhất với Hà Anh Tuấn, tạo ra sức hút lớn trong cộng đồng người yêu nhạc. Đặc biệt, huyền thoại dương cầm tiết lộ sẽ mang đến món quà đặc biệt được sáng tác độc quyền dành tặng cho Hà Anh Tuấn và khán giả Việt Nam.

Hà Anh Tuấn chia sẻ nhiều thông tin về concert 'Sketch a rose'. Phản hồi ý kiến cho rằng concert của Hà Anh Tuấn phục vụ âm nhạc cho khán giả giàu có. Nam ca sĩ cho rằng việc một nghệ sĩ tuyên bố hát cho người có tiền là điều không nên và thể hiện sự vô ơn. Anh biết ơn vì may mắn có điều kiện để đầu tư cho ngoại hình và sự hỗ trợ từ anh em, bạn bè trong việc tổ chức các show diễn. "Nếu để nói về chiến lược thì đây là chiến lược âm nhạc văn hoá - cho những khán giả yêu thích văn hoá và muốn được trang bị văn hoá", giọng ca Tháng tư là lời nói dối của em nhấn mạnh, đồng thời khiêm tốn chia sẻ bản thân "hát không hay lắm nhưng được cái hát có văn hoá". Live concert Sketch a rose của ca sĩ Hà Anh Tuấn diễn ra ngày 8-9/3 tại TPHCM, quy tụ một dàn nhạc khổng lồ với hơn 150 nghệ sĩ tham gia.