Những giọt nước mắt đã rơi trong lễ Vu lan ở TPHCM

Mỗi bông hoa hồng cài lên ngực áo đều mang cho mình một ý nghĩa. Ai còn cả cha và mẹ chọn cài bông hồng màu đỏ; ai mất cha hoặc mẹ cài bông hoa màu hồng, ai mất cả cha và mẹ cài bông hồng màu trắng.

Trong tiếng nhạc du dương cùng lời giảng của các sư thầy, nhiều người dân đã không kìm được nước mắt khi nhớ đến cha, mẹ mình.

"Nhớ đến những lần cãi vã, nói dối cha mẹ, mình không kìm được nước mắt và thấy bản thân thực sự rất ích kỷ. Mỗi mùa Vu lan đến, mình cảm thấy thật hạnh phúc và sung sướng khi được cài lên ngực áo bông hoa hồng đỏ thắm", Ngọc Thảo nói.

Lần lượt các ngọn đèn được thắp sáng với nghi thức thả đèn hoa đăng để cầu cho quốc thái dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc. Đây cũng là khoảng khắc khiến mọi người cảm thấy được sự an yên ở trong suy nghĩ, cầu mong những điều bình an, tốt đẹp đến với bản thân và gia đình.