Nho sữa bị phát hiện có chất độc hại ở Thái, hàng vẫn đổ về chợ Việt giá siêu rẻ

Những ngày cận Tết Ất Tỵ, nho sữa “quý tộc” Trung Quốc vẫn tràn ngập chợ Việt với giá bán siêu rẻ. Đáng chú ý, cách đây không lâu loại nho sữa xuất xứ Trung Quốc này ở Thái Lan bị phát hiện có nhiều chất độc hại. Sáng 14/1, chị Phùng Thị Mai – nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bán trái cây lớn ở Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục rao bán nho sữa Trung Quốc kèm lời khẳng định “hàng có giấy kiểm dịch thực vật đầy đủ”. Chị còn giới thiệu lô nho lần này là hàng già cứng quả, nhưng giá giảm chỉ còn 110.000 đồng/rành trọng lượng 4,5-5kg. Tính ra, 1kg nho sữa có giá khoảng 22.000-24.000 đồng. “Nho này được cửa hàng nhập về bán đều đặn từ tháng 7 năm ngoái đến nay. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm ngoái loại trái cây này dính lùm xùm phát hiện chất cấm và nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật tồn dư ở thị trường Thái Lan. Từ đó đến nay, cửa hàng luôn đăng kèm giấy kiểm dịch thực vật mỗi khi rao bán”, chị Mai chia sẻ. Nho sữa Trung Quốc đổ bộ chợ Việt dịp cận Tết Ất Tỵ. Ảnh: NVCC Vài năm trở lại đây, nho sữa – loại nho cao cấp được dân buôn gọi là “hàng quý tộc” đổ bộ thị trường Việt, bày bán la liệt khắp các phố, chợ dân sinh, chợ online với giá ngày càng rẻ. Năm 2024, loại nho quý tộc này “làm mưa làm gió” tại chợ Việt với giá bán thấp chưa từng có. Theo đó, nho sữa được bán phổ biến ở mức 50.000-80.000 đồng/kg, thậm chí có loại giá chỉ 20.000-30.000 đồng/kg. Loại nho Trung Quốc này có đặc điểm quả to, màu xanh căng bóng, ăn giòn ngọt và thơm nhẹ mùi sữa nên dần trở thành trái cây khoái khẩu của nhiều gia đình. Thế nhưng, cuối tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới cảnh báo thuốc trừ sâu Thái Lan (Thai-PAN) đã đưa ra cảnh báo về tình trạng an toàn thực phẩm của nho sữa sau khi phát hiện 23/24 mẫu được kiểm nghiệm nhiễm chất độc hại vượt mức tối đa cho phép. Trong đó, có 9 mẫu nho sữa được xác định là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 15 mẫu còn lại không xác định được xuất xứ. Đáng chú ý, 1 mẫu nho sữa phát hiện có thuốc trừ sâu bị cấm ở Thái Lan; 22 mẫu chứa 14 dư lượng hoá chất có hại vượt quá giới hạn an toàn và 50 dư lượng thuốc trừ sâu khác. Nhiều loại thuốc trừ sâu có khả năng thẩm thấu vào nho giúp tươi lâu hơn. Nhiều đầu mối rao bán nho sữa "quý tộc" với giá chỉ hơn 20.000 đồng/kg. Ảnh: NVCC Ngay khi hay tin nho sữa Trung Quốc ở thị trường Thái Lan bị phát hiện có nhiều chất độc hại, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cũng đã thông tin với VietNamNet về kết quả kiểm tra, giám sát nho Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, nho Trung Quốc là mặt hàng được đưa vào chương trình giám sát về an toàn thực phẩm trong năm 2024. Kết quả kiểm tra 10 mẫu nho nhập khẩu từ Trung Quốc đều không phát hiện mẫu vi phạm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Việt Nam. Năm 2023, kiểm tra 77 mẫu phát hiện 1 mẫu (1,3%) vi phạm quy định. Sau khi nho sữa Trung Quốc dính vào lùm xùm có chất độc hại, nhiều người tiêu dùng Việt tỏ ra e ngại với loại trái cây này. Các chủ cửa hàng cũng thừa nhận, nho sữa có phần ế ẩm hơn trước dù đã đính kèm “giấy kiểm dịch thực vật”. Song, những ngày cận kề Tết Ất Tỵ, nho sữa vẫn đổ bộ chợ Việt, được rao bán tràn ngập trên các chợ online lớn nhỏ. Không chỉ vậy, loại quả quý tộc này còn được bán với mức giá siêu rẻ. Dù lượng tiêu thụ có phần giảm hơn nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Tuyết - bán nho sữa ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết, loại nho Trung Quốc này vẫn về đều đặn. Bởi, cả bán sỉ lẫn bán lẻ, mỗi ngày chị tiêu thụ hết khoảng hơn 1 tấn nho sữa loại đóng rành 4-5kg (3-4 chùm). “Hôm nay về lô nho Vip, cuống còn tươi, quả to xanh bóng, giòn tan và ngọt thơm nhẹ mùi sữa, nhưng giá chỉ 100.000 đồng/rành. Mua lẻ theo chùm giá 40.000 đồng/kg”, chị Tuyết nói và cho hay, đây là lô nho nhập về bán với giá rẻ nhất từ trước đến nay. Chị Phùng Thị Mai cũng cho biết, lượng nho sữa trước kia cửa hàng đổ sỉ và bán lẻ tới tới 3-4 tấn/ngày. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11/2024 đến nay, nho sữa tiêu thụ mỗi ngày giảm còn 2-2,5 tấn. “Mặc dù có phần ế ẩm hơn, nhưng so với các loại trái cây khác, nho vẫn là mặt hàng đắt khách mua ăn vì giá rẻ”, chị nói. Chưa kể, theo xu hướng tại thị trường Tết Ất Tỵ, nhiều loại hàng hóa đều rủ nhau tăng giá mạnh, còn giá nho sữa thì lại ngày càng rẻ nên người dân vẫn ưu tiên mua. Nhẩm tính từ đầu vụ nho sữa đến giờ, khách đã chốt mua ăn hết vài trăm tấn hàng, chị Mai tiết lộ thêm.