TikTok ‘hồi sinh’ tại Mỹ

TikTok sẽ đưa các dịch vụ của mình quay lại Mỹ sau khi đóng cửa khoảng nửa ngày. Chiều 19/1 (giờ địa phương), TikTok cho biết đang trong quá trình khôi phục dịch vụ và gửi lời cảm ơn đến Tổng thống đắc cử Donald Trump vì đã “mang đến sự minh bạch cần thiết” để làm như vậy. Thông báo của TikTok về việc quay trở lại. Ảnh: The Verge Đêm 18/1, người dùng TikTok Mỹ không thể truy cập dịch vụ trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Khi mở TikTok, họ nhìn thấy thông báo ứng dụng không có sẵn. Tuy nhiên, khoảng 0h ngày 19/1, dịch vụ bắt đầu khôi phục trên cả bản web và app. Ứng dụng nay hiển thị thông điệp “Chào mừng quay trở lại” và ghi nhận những nỗ lực của ông Trump vì điều này. Sáng 19/1, ông Trump nói sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp vào ngày 20/1, ngay sau khi ông nhậm chức, gia hạn thời gian TikTok buộc phải bán mình. Ông cũng trấn an không công ty nào phải chịu trách nhiệm khi hỗ trợ TikTok ngay cả trước khi lệnh của ông có hiệu lực. Oracle – đối tác lưu trữ của TikTok – đã khôi phục dịch vụ. Tuy nhiên, ứng dụng chưa trở lại hai chợ App Store và Google Play. Dường như hai hãng này không muốn vi phạm luật cấm TikTok. Song, TikTok vẫn khá tự tin với sự “hồi sinh” của mình. Công ty đã gửi thông báo cho các nhà quảng cáo vào chiều 19/1 để thông báo dịch vụ sẽ sớm quay lại với phần lớn người dùng Mỹ và các chiến dịch quảng cáo sẽ khôi phục. (Theo The Verge)