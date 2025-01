Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 20/1. Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTD Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) khuyến nghị mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD), giá mục tiêu 76.600 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư. Triển vọng thời gian tới của CTD sẽ tiếp tục hấp dẫn nhờ động lực từ các mảng: Xây dựng công nghiệp vẫn là điểm sáng khi đây là mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao; công ty sở hữu lượng backlog lớn đầu ngành (dự án đáng chú ý trong năm 2025 là dự án LEGO) sẽ là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng thời gian tới; xây dựng dân dụng đã có những tín hiệu phục hồi khi thị trường bất động sản đang dần khởi sắc, nguồn cung và cầu tăng đáng kể trong năm 2024 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng thời gian tới. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/1 (Ảnh minh họa: KT) Ngoài ra, biên lợi nhuận của CTD có thể tiếp tục cải thiện khi các gói thầu xây dựng công nghiệp gia tăng, các khoản nợ phải thu khó đòi trước đây đã hoàn tất trích lập dự phòng. Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu FPT Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) khuyến nghị nắm giữ CTCP FPT (FPT), giá mục tiêu 158.600 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Màng công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu: Giá trị tiêu dùng IT toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ với sự dẫn đầu của các mảng dịch vụ IT, truyền thông và phần mềm, dự kiến tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2025. Đồng thời, Gartner cũng dự đoán thị thị trường này sẽ tiếp tục tích cực trong năm 2025 với mức tăng trưởng 9,3%, qua đó củng cố thêm cho triển vọng tích cực về tiềm năng tăng trưởng của FPT. Mảng CNTT trong nước: VPBankS kỳ vọng FPT sẽ ra mắt dịch vụ GPUaaS vào quý I/2025, nhằm cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hiệu năng cao và thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của mảng CNTT trong nước. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/1 (Ảnh minh họa: KT) Mảng viễn thông: Tỷ lệ người sử dụng internet trên tổng dân số tăng mạnh qua các năm (tính đến tháng 10/2024 đã có đến 82,3% người sử dụng internet). Với vị thế là một công ty đầu ngành về công nghệ và truyền thông tại Việt Nam, cùng với định hướng đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của Chính phủ đề ra nhằm phát triển kinh tế - xã hội, VPBankS kỳ vọng doanh thu của hoạt động này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 và 2025 ở mức 9,4% so với cùng kỳ. Mảng giáo dục: Với thế mạnh là tập đoàn công nghệ hàng đầu, việc đào tạo các chuyên môn về công nghệ thông tin của FPT được đánh giá cao và ngày càng nhận được sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh. Cụ thể, số lượng học sinh của FPT có mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 khi đạt 217.4 nghìn học sinh, tương đương mức tăng trưởng lên đến 52%. VPBankS tin rằng xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai, nhờ đó mang lại nguồn doanh thu bền vững cho FPT.