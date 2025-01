Hàng nghìn học sinh tham gia giải chạy gây quỹ ủng hộ trẻ vùng cao

Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, cơ sở Tân Triều (Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động để gây quỹ nhằm sẻ chia tới những hoàn cảnh còn khó khăn. Sáng 19/1, tại Công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh - cơ sở Tân Triều tổ chức giải chạy thu hút hơn 2.500 vận động viên tham gia là học sinh, cha mẹ học sinh cùng các thầy cô giáo nhà trường. Mục tiêu nhằm huy động quỹ để ủng hộ trẻ vùng cao, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô Văn Quỳnh Giao - Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Với chuỗi hoạt động đa dạng và độc đáo, sự kiện không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị mà còn tạo ra một sân chơi bổ ích giúp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần; đồng thời gắn kết cộng đồng phụ huynh, học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường làm cho chương trình trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thông qua hoạt động thường niên này, nhà trường không chỉ mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia lòng nhân ái mà còn khẳng định sứ mệnh giáo dục toàn diện, giúp học sinh vừa học tập, vừa trải nghiệm và nêu cao tinh thần trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. Theo cô Quỳnh Giao, sự kiện “Tết sẻ chia 2025”, nhà trường đã nhận được ủng hộ khoảng 300 triệu đồng từ cộng đồng giáo viên, cán bộ nhân viên, phụ huynh và các em học sinh. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ cho các em học sinh vùng cao và những hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, huyện Thanh Trì và Bệnh viện K Tân Triều. Cụ thể các đơn vị tiếp nhận hỗ trợ bao gồm: Điểm Trường Mầm non Nà Ngao (xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), Trường Mầm non Phiêng Cành (xã Tân Lập, TX Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Trường dạy trẻ khuyết tật huyện Thanh Trì (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do UBND xã Tân Triều và huyện Thanh Trì giới thiệu. Mang theo một tâm trạng háo hức, Nguyễn Minh Hiền Anh, lớp 11D2 cho biết, em luôn tự hào khi trường có một hoạt động gây quỹ từ thiện vô cùng ý nghĩa như "Tết sẻ chia". Chương trình lan tỏa thông điệp rằng mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, đều có thể tạo ra những giá trị to lớn cho cộng đồng. Đặc biệt, với mỗi km chạy, người tham gia sẽ góp 30 nghìn đồng vào quỹ từ thiện “Tết sẻ chia” để giúp những gia đình khó khăn có thể đón Tết ấm áp và đầy đủ hơn. Anh Hoàng Xuân Thảo cho biết, đây là lần thứ 3 gia đình anh tham gia sự kiện “Tết sẻ chia” của trường Lương Thế Vinh. Những lần trước gia đình tham gia với số lượng ít hơn, tuy nhiên, sau khi tham gia, gia đình thấy được sự ý nghĩa, sự lan toả của chương trình đến cộng đồng phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo của nhà trường, từ đó quyết định năm nay sẽ vận động không chỉ bố mẹ mà cả ông bà, cô cậu của con tham gia chương trình. Một số hình ảnh tại chương trình "Tết sẻ chia": Học sinh cùng nhau chinh phục đường chạy. Giải chạy thu hút nhiều gia đình tham gia. Ban giám hiệu nhà trường cùng học sinh khởi động trước giờ xuất phát. Học sinh nỗ lực ở phần thi đồng đội. Nụ cười tỏa nắng của các vận động viên. Các gia đình "bứt phá" cùng tham gia chạy ở những cự ly khác nhau.