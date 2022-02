Nhất Việt Nam: Cây hương 'khổng lồ' thắp Tết 2 ngày không hết

Cây hương 'khổng lồ' ở Hải Dương thắp 2 ngày không hết

Không chỉ nổi tiếng với nghề làm hương thông thường, theo Tiền Phong, làng nghề ở xã Phúc Thành (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) còn nổi tiếng với loại hương 'khổng lồ' cao lên tới gần 2m bằng phương pháp thủ công, đốt 2 ngày chưa hết.

Để làm ra được một cây hương cao gần 2m, các gia đình trong làng nghề đã phải chuẩn bị nhiên liệu từ nhiều tháng trước và trải qua rất nhiều công đoạn, từ vót cốt hương làm từ (tre, nứa, điền thanh), phơi nhuộm chân tăm hương... Công đoạn pha chế bột nhang rất kỳ công vì có nhiều hương liệu. Mỗi gia đình trong làng nghề sẽ có bí quyết pha chế khác nhau cho ra sản phẩm có mùi thơm, đặc trưng riêng.

Cây hương 'khổng lồ' ở Hải Dương (Ảnh: Tiền Phong)

Củ đinh hương khổng lồ có trọng lượng vô đối ở An Giang

Bốn củ đinh hương có trọng lượng khủng từ 16-33 kg gây xôn xao. Theo Báo Dân Việt, 4 củ đinh hương này vừa được sưu tầm trong vườn thuốc Nam thuộc huyện Chợ Mới, được giới sưu tầm cây cảnh, củ kiểng trong vùng xếp vào hàng siêu độc đáo. Trong đó, có củ đinh hương có trọng lượng lên tới 33kg, với chiều dài 320 cm; cao 160 cm; bề ngang 75 cm, dáng tự nhiên.

Chủ nhân 4 củ đinh hương cho biết, trong một lần săn lùng cây cảnh ở cù lao Tấn Mỹ huyện Chợ Mới, nhìn thấy những lá non mọc loe hoe ở gốc cây bị chặt đốn, anh không nghĩ rằng sẽ có củ lạ, to khủng, rất độc, lạ. Nhiều người ở xóm xôn xao khi lần đầu bất ngờ chứng kiến mấy củ đinh hương to bự lạ thường.