Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 21/1. Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu STK Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 21% giá mục tiêu cho CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) nhưng duy trì khuyến nghị khả quan do giá cổ phiếu đã giảm 19% kể từ báo cáo cập nhật gần nhất vào ngày 25/7/2024. VCSC giảm giá mục tiêu do dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2025-2029 của chúng tôi giảm 49% với mức giảm lần lượt là 69%/66%/55%/42%/32% trong các năm 2025/2026/2027/2028/2029, một phần được bù đắp bởi việc VCSC cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2025 sang cuối năm 2025. Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/1 (Ảnh minh họa: KT) VCSC điều chỉnh giảm 70% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 do: việc sửa chữa hệ thống kiểm soát chất lượng (QCS) tự động chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng trong quý 4/2024 và tỷ giá USD/VND tăng 3% trong cùng kỳ, cao hơn dự kiến. Năm 2024, tỷ giá USD/VND đã tăng 4,8%, dẫn đến lỗ tỷ giá ước tính là 60 tỷ đồng. Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DPR CTCK Vietcombank (VCBS) đánh giá triển vọng cơ bản CTCP Cao su Đồng Phú (DPR – sàn HOSE) tương đối lạc quan trong năm 2025 dựa trên: Hoạt động kinh doanh sản phẩm cao su tăng trưởng về nhu cầu và giá bán; và DPR có thể bắt đầu ghi nhận doanh thu cho thuê KCN Bắc Đồng Phú MR và Nam Đồng Phú MR trong 1-2 năm tiếp theo. VCBS đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu DPR với giá mục tiêu 46.045 đồng/cổ phiếu, dựa trên triển vọng tích cực của doanh nghiệp trong các năm tới. Luận điểm đầu tư: Giá cao su tự nhiên được dự báo sẽ giữ ở mức ổn định - giá bán ước tính không dưới 38 triệu đồng/tấn trong năm 2025, đồng thời sản lượng dự kiến tăng nhẹ, tác động tích cực đến KQKD mảng cao su của DPR. Bên cạnh đó, chuyển biến tích cực tại các dự án khu công nghiệp mới: KCN Bắc Đồng Phú mở rộng đã chính thức nhận chấp thuận chủ trương đầu tư và có thể bắt đầu đem về dòng tiền từ 2026. Ngoài ra, dự án KCN Nam Đồng Phú mở rộng đã được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất và kì vọng có thể được khởi công trong 1-2 năm tới. Ngoài ra, trong năm 2025, DPR có thể ghi nhận khoản 85 tỷ đồng tiền đền bù từ dự án CCN Tiến Hưng 1. Về dài hạn, DPR hiện sở hữu khoảng 1.600 ha đất cao su tại Bình Phước có thể chuyển đổi mục đích sử dụng với giá đền bù khoảng 1 tỷ đồng/ha.