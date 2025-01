Vì sao 'Anh Trai Say Hi' và '2 Ngày 1 Đêm' bị cấm quảng cáo kem Celano?

Liên quan đến vụ kiện tranh chấp sở hữu nhãn hiệu Celano, tòa án vừa có quyết định cấm KIDO Foods và Dat Viet Media quảng cáo nhãn hiệu kem này. Ngày 24/1 tới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (KIDO Group, HOSE: KDC) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Tại đây, ngoài tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024, công ty sẽ thông qua vấn đề nhãn hiệu kem Celano và Merino do tập đoàn sở hữu và quản lý. Theo dự thảo trình đại hội đồng cổ đông bất thường, KIDO Group cho biết, đầu năm 2022 công ty đã thực hiện các thủ tục để chuyển toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu từ các công ty con về tập đoàn, trong đó có thương hiệu kem Celano từ Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh KIDO (KIDO Foods). Tháng 6/2022, KIDO Foods đã chuyển nhượng quyền sở hữu các nhãn hiệu đang được bảo hộ, trong đó có nhãn hiệu kem Celano, cho KIDO Group. Sau đó, thông qua tổ chức dịch vụ, đại diện sở hữu công nghiệp, KIDO Group được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Cùng với Celano, nhãn hiệu kem Merino cũng thuộc về KIDO Group từ năm 2013 khi tập đoàn này mua lại kem Wall’s. Nhãn hiệu kem Merino được KIDO Foods chuyển nhượng lại cho KIDO Group vào tháng 12/2023. Tuy nhiên, khi KIDO Group giảm tỷ lệ sở hữu và KIDO Foods trở thành công ty liên kết của tập đoàn này, việc khai thác, sử dụng 2 nhãn hiệu kem Celano và Merino cần xem xét lại. Do đó, KIDO Group đưa nội dung này để lấy ý kiến cổ đông tại đại hội bất thường sắp diễn ra. Theo tìm hiểu của VietNamNet, liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu 2 nhãn hiệu kem Celano, KIDO Group đã khởi kiện KIDO Foods ra tòa. Vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” này được TAND TPHCM thụ lý. Ngày 17/1 vừa qua, TAND TPHCM ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định” đối với KIDO Foods. Cụ thể, TAND TPHCM cấm KIDO Foods sử dụng (tức quảng cáo, quảng bá, giới thiệu…) nhãn hiệu “Celano”; buộc Công ty cổ phần Dat Viet Media không được quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu “Celano” trong các chương trình “Anh Trai Say Hi” và “2 Ngày 1 Đêm” - là 2 chương trình ca nhạc và giải trí đang thu hút giới trẻ. “Quyết định này có hiệu lực thi hành ngay và được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” - TAND TPHCM nêu rõ.