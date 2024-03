Người đàn ông khiến mẹ con nhà Miley Cyrus không nhìn mặt nhau

Sau vai diễn anh trai của Michael Scofield, Dominic Purcell có thêm vai diễn trong Legends of Tomorrow và The Flash. Tuy nhiên, tên tuổi của nam diễn viên không vượt khỏi series Vượt ngục. Đó là lý do sau khi series trở lại năm 2017 sau 8 năm "đắp chiếu", anh nhận lời trở lại. Trong ảnh, nam diễn viên bị thương trên phim trường Vượt ngục 5.



Không chỉ nổi tiếng với series Vượt ngục, chuyện tình cảm của Dominic Purcell cũng gây chú ý không kém. Trước khi làm cha dượng của ngôi sao nhạc pop toàn cầu Miley Cyrus, diễn viên người Anh có bốn người con, lớn nhất là 23 tuổi.



Cuộc hôn nhân đầu và kéo dài lâu nhất của Purcell là với Rebecca Williamson. Hai người kết hôn năm 1998 và đường ai nấy đi sau 10 năm. Bốn người con của nam diễn viên đều là con chung với người vợ đầu. Theo Just Jared, hai người chia tay trong êm đẹp, san sẻ quyền nuôi con.