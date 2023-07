Miley Cyrus comeback ngoạn mục, dẫn đầu cuộc đua bài hát hay nhất năm 2023.

Theo Công ty chuyên theo dõi thị hiếu nghe nhạc của người Anh, The Official Charts Company, Flowers đã trở thành đĩa đơn quán quân lâu nhất của một nữ nghệ sĩ trong suốt thập kỷ này, cân bằng kỷ lục 10 tuần đứng đầu bảng xếp hạng hoành tráng của Whitney Houston, với ca khúc I Will hay Rihanna với Always Love You và Umbrella.

Đáng chú ý là 5 đĩa đơn bán chạy nhất trong năm đều là của các nghệ sĩ nữ, lần đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng. Ngoài ra, năm nay đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2016 vắng mặt của Ed Sheeran trong Top 10.