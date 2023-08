Adele là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Miley Cyrus.

Trong chương trình "Weekends with Adele" vừa qua, chủ nhân bản hit Someone Like You đã dành những lời khen có cánh cho Miley Cyrus, ngay sau khi nữ ca sĩ vừa phát hành ca khúc mới mang tên Used to be Young: "Tôi bị ám ảnh bởi bài hát mới của Miley Cyrus. Tôi luôn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Miley Cyrus và tôi rất thích nội dung bài hát đó. Nó có thể khiến tôi rơi nước mắt ngay bây giờ. Miley Cyrus đúng là một huyền thoại. Tôi yêu cô ấy", Adele cho biết.

Sau khi những lời khen của Adele được lan truyền, Miley đã có những phản hồi: “Adele, tôi thường nghĩ đến bạn khi viết bài hát này. Tôi cũng luôn hy vọng rằng bạn sẽ thích nó. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi yêu bạn. Nhiệm vụ đã hoàn thành”, Miley viết trên Twitter.