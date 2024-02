Lý do Miley Cyrus trở thành tâm điểm sau Grammy 2024

Theo Harper's Bazaar, tin đồn về mối quan hệ của Miley Cyrus và Maxx Morando bắt đầu từ năm 2021 khi cả hai bị bắt gặp nắm tay trong hậu trường show Miley Cyrus's New Year's Eve Party. Cùng thời điểm, Daily Mail cũng phát hiện cặp sao bên nhau tại ban công phòng khách sạn của ca sĩ tại Miami (Mỹ). Tháng 3/2022, Entertainment Tonight xác nhận cặp sao hẹn hò và nhận xét chuyện tình khá kín tiếng.

Hai người từng hợp tác trong album Endless Summer Vacation. Maxx Morando tham gia viết lời ca khúc Handstand và sản xuất Violet Chemistry. Flowers đạt giải Grammy cũng thuộc đĩa nhạc này. Theo E! News, Miley Cyrus rất hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và gia đình của cô cũng vừa lòng người bạn trai. Những thành viên trong nhà cảm thấy cả hai hợp nhau.

Flowers - Ca khúc đánh dấu tên tuổi của Miley Cyrus

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Flowers của Miley Cyrus đã giành giải Ghi âm của năm sau khi vượt qua Worship của Jon Batiste, Not Strong Enough của Boygenius, What Was I Made For? của Billie Eilish, On My Mama của Victoria Monét, Vampire của Olivia Rodrigo, Anti-Hero của Taylor Swift, Kill Bill của SZA.

Trước đó, ở hạng mục Trình diễn nhạc Pop cá nhân hay nhất, Miley Cyrus cũng giành chiến thắng với ca khúc Flowers. Ngôi sao sinh năm 1992 đã đánh bại những đồng nghiệp như Doja Cat, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift.

Flowers là ca khúc nổi tiếng nằm trong album Endless Summer Vacation (2023) của Miley Cyrus. Bản nhạc pop sôi động, mang âm hưởng disco nhận được sự ủng hộ của khán giả toàn cầu cũng như giới phê bình khi chính thức ra mắt vào tháng 1/2023.