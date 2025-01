Vũ Thu Phương ly hôn chồng doanh nhân sau một năm ly thân, với lý do khác biệt không thể hàn gắn. Họ chia tay trong văn minh, cùng nuôi dạy các con. Tối 10/1, Vũ Thu Phương cho biết cô đã ly hôn sau hơn một năm ly thân chồng. "Tôi cân nhắc suy nghĩ nhiều, muốn để mọi chuyện trôi qua trong im lặng. Nhưng đây là việc lớn, tôi muốn nói rõ để các bên tránh tình huống khó xử. Trong hoàn cảnh này ai cũng có nỗi buồn khổ riêng, mong mọi người cho trôi qua nhẹ nhàng nhất", Vũ Thu Phương chia sẻ. Nữ người mẫu nói cô và chồng ly hôn do đôi bên có nhiều vấn đề, khác biệt không thể hàn gắn. Giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chia sẻ cô từng nghĩ gia đình là tình yêu suốt đời. Tuy nhiên, hôn nhân và gia đình không phải muốn là toại ý. Họ chọn dừng mối quan hệ trong văn minh, cùng chăm sóc, dạy dỗ con. "Tôi trải qua mọi cung bậc của tan vỡ, tự chữa lành và buông bỏ cảm xúc nặng nề để bước tiếp, chăm sóc hai con nhỏ. Dù chuyện gì xảy ra, tôi biết ơn quá khứ để có tôi như hiện tại, biết ơn tạo hóa cho tôi hai con gái, cho tôi trải qua thăng trầm cuộc đời để học được cách mạnh mẽ, hoan hỉ để bước tiếp. Các con tôi còn quá nhỏ, dù mạnh mẽ đến đâu tôi cũng có phút yếu lòng. Tôi lên tiếng một lần duy nhất và mong mọi người để mẹ con tôi an yên trong hành trình sắp tới", Vũ Thu Phương chia sẻ thêm. Vũ Thu Phương và chồng cũ có bốn con gái (trong đó có hai con riêng của chồng). Vũ Thu Phương gửi lời xin lỗi do từ chối tham gia nhiều chương trình, sự kiện trong năm vì tâm trạng không tốt. Cô cảm ơn khán giả quan tâm, muốn khép lại mọi chuyện và từ chối mọi thắc mắc liên quan gia đình. Vũ Thu Phương sinh năm 1985 tại Nam Định. Cô là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất thập niên 2000. Cô còn lấn sân sang lĩnh vực thiết kế thời trang, tham gia một số bộ phim như Võ lâm truyền kỳ, Thượng Hải, Giao lộ định mệnh, Khát vọng thượng lưu... Năm 2011, cô kết hôn với doanh nhân Thanh Hải. Cô và doanh nhân lớn hơn 9 tuổi có hai con gái. Nhiều năm qua, nữ người mẫu được khán giả khen ngợi khi sống hòa thuận cùng hai con gái riêng của chồng. Trước khi ly hôn, cô thường xuyên đăng ảnh được chồng hộ tống đến các sự kiện giải trí.