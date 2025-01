Chàng trai Việt gửi hơn 600 đơn xin việc trước khi vào Microsoft

Kiên trì rải khoảng hơn 600 đơn xin việc trong vòng 5 tháng, Nhật Quang nhận được cái gật đầu từ 4 công ty Mỹ, trong đó có Microsoft. Nguyễn Nhật Quang, sinh năm 2002, là cựu sinh viên ngành Khoa học máy tính của Đại học Rice (Mỹ). Trước khi tốt nghiệp khoảng 4 tháng, Quang đã nhận được thư trúng tuyển vào Microsoft với vị trí kỹ sư phần mềm. Dẫu có cơ hội làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu, Quang thừa nhận thị trường việc làm tại Mỹ rất khắc nghiệt, đặc biệt với du học sinh. Trước khi trúng tuyển vào Microsoft, nam sinh đã phải rải khoảng 600 đơn xin việc suốt 7 tháng. Nguyễn Nhật Quang là cựu sinh viên ngành Khoa học máy tính của Đại học Rice (Mỹ). (Ảnh: NVCC) Có mục tiêu làm việc tại Mỹ nên ngay từ khi mới bước vào đại học, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam bắt đầu tìm cơ hội thực tập để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng Quang thừa nhận, với sinh viên năm nhất, việc xin thực tập tại Mỹ tương đối khó. Vì vậy nam sinh chuyển hướng xin vào câu lạc bộ kỹ sư phần mềm của trường có tên Rice Apps. “May mắn câu lạc bộ này tập hợp hầu hết sinh viên xuất sắc nhất của khoa. Em đã rèn được cách làm việc khoa học, cống hiến hết mình cho công việc”, Quang nhớ lại. Ngoài ra, nhiều anh chị khóa trên trong câu lạc bộ cũng đang làm ở các công ty lớn, vì vậy, nam sinh học hỏi được cách làm dự án chuyên nghiệp. Điều khiến Quang tự hào nhất trong năm đầu là việc đóng góp vào dự án làm website cho trường nhằm phục vụ việc đăng ký tín chỉ. Ngoài việc cải thiện giao diện và các công cụ, người học có thể tự tạo kế hoạch học tập 4 năm trên website, xem thông tin từng lớp và đánh giá của các sinh viên khóa trước về lớp học. Quãng thời gian này, Quang tham gia viết code. Sang năm thứ 2 và 3, nam sinh trở thành người dẫn dắt dự án và sau đó là chủ tịch câu lạc bộ Rice Apps. Việc tham gia câu lạc bộ trong trường, theo Quang, cũng là môi trường rất tốt để sinh viên tích lũy kinh nghiệm khi chưa có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp. Nhưng khi bước sang năm thứ 2, Quang đặt mục tiêu phải xin được thực tập bằng mọi giá. Nam sinh khi ấy đã rải khoảng 150-200 đơn, chủ yếu tìm kiếm thông tin qua các kênh LinkedIn, Handshake, hội chợ việc làm và các website của công ty. Vị trí Quang tìm kiếm thường là thực tâp sinh kỹ sư phần mềm. May mắn, cựu chủ tịch câu lạc bộ Quang từng tham gia đang làm việc ở Facebook, nhận thấy tiềm năng và sự cố gắng của Quang nên đã giới thiệu em với công ty. “Việc có một người trong công ty giới thiệu sẽ làm tăng khả năng được xem resume của ứng viên”, Quang nói. Nam sinh nộp hồ sơ vào Facebook từ tháng 8, đến cuối tháng 11 được gọi phỏng vấn. Quang từng theo học trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ảnh: NVCC) Thông thường, phỏng vấn thực tập tại các công ty công nghệ ở Mỹ sẽ có 2 vòng liên quan đến thuật toán và cấu trúc dữ liệu. Nhờ những kiến thức nền tảng về khoa học máy tính được học trong năm đầu tại Đại học Rice và tự luyện kỹ năng lập trình online, Quang nhận được thư mời thực tập 3 tháng từ Facebook. Lần đầu được làm việc trong một công ty lớn, Quang cảm thấy “ngợp” khi mọi người đều làm việc chuyên nghiệp, độc lập và có khả năng tự nghiên cứu cao. “Có những ngày cả nhóm liên tục phải họp, làm việc với các bộ phận khác để xây dựng một tính năng nào đó. Nhưng cũng nhờ vậy, em học thêm được kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm”, Quang nói. Sau quá trình thực tập tại Facebook, Quang cũng nhận ra thế mạnh và điểm yếu của bản thân. Có kinh nghiệm hơn, mùa hè năm thứ 3, Quang tập trung nộp đơn vào các công ty công nghệ lớn. Nam sinh rải khoảng hơn 200 đơn, có khoảng 10 công ty gọi phỏng vấn, trong đó có tập đoàn công nghệ Nvidia. Trong vòng phỏng vấn, nếu Facebook chỉ tập trung vào việc giải quyết các bài toán, Nvidia còn quan tâm đến cách xử lý tình huống, các dự án ứng viên đã từng tham gia... Vượt qua quá trình xét duyệt khắt khe, bao gồm cả vòng lập trình kéo dài 60 phút, nam sinh được nhận vào thực tập tại đây trong gần 4 tháng. Trong vai trò thực tập sinh kỹ sư phần mềm tại Nvidia, Nhật Quang làm về phần mềm mô phỏng môi trường xung quanh cho xe tự lái. Mỗi ngày, Quang làm việc khoảng 12 tiếng. Để đáp ứng nhu cầu công việc, nam sinh cũng tự học nhiều ngôn ngữ mới, chẳng hạn C++. Theo đánh giá của Quang, các công ty công nghệ luôn tìm kiếm một sinh viên giỏi toàn diện, có kinh nghiệm ở vị trí việc làm cần tuyển dụng, có khả năng lãnh đạo. Vì thế, Quang tự thúc đẩy bản thân hoàn thành các nhiệm vụ được giao với kỳ vọng sẽ được nhận vào chính thức sau khi kết thúc thực tập. Tuy nhiên trong giai đoạn ấy, nhiều “ông lớn” đang sa thải hàng loạt kỹ sư công nghệ. Nvidia cũng không ngoại lệ. Người quản lý trực tiếp phụ trách Quang cho biết nhóm chưa có chỉ tiêu tuyển mới. “Đó là quãng thời gian cực kỳ căng thẳng với em”, Quang nhớ lại. Quang hiện là kỹ sư phần mềm tại Microsoft (Ảnh: NVCC) Trong bối cảnh ấy, nam sinh phải xốc lại tinh thần, sớm chuẩn bị resume để ứng tuyển vào nhiều vị trí khác nhau. Ngoài ra, “vì không biết cơ hội sẽ đến lúc nào”, nam sinh thường xuyên tự luyện phỏng vấn, tham gia nhiều hội thảo nghề nghiệp để tìm kiếm cơ hội. Trong vòng 7 tháng kể từ tháng 7/2023, Quang rải tổng cộng hơn 600 hồ sơ. Nam sinh được 37 công ty phản hồi và trúng tuyển vào 4 công ty, trong đó có Tiktok và Microsoft, sau khi trải qua hàng loạt vòng phỏng vấn nghiêm ngặt. Quang lựa chọn Microsoft vì đánh giá đây là công ty công nghệ có nền tảng tốt và có cơ hội học hỏi, phát triển. Ngoài lương, chàng trai Việt sẽ được hỗ trợ visa H1-B (thị thực tạm trú diện lao động), tiền hỗ trợ chuyển đến trụ sở chính, vé máy bay... Nhận tin trúng tuyển Microsoft hồi giữa tháng 2/2024, khi chưa tốt nghiệp đại học, đến tháng 7/2024, Quang chính thức vào làm tại Trung tâm dữ liệu của Microsoft. Nhẹ nhõm khi nhận được công việc chính thức đầu tiên, song Quang cho rằng trách nhiệm của mình cũng nặng hơn so với khi làm thực tập sinh. “Trong thời gian tới, em cố gắng trau dồi thêm chuyên môn, tạo ra ảnh hưởng cho nhóm của mình và phát triển mảng AI, cloud. Ngoài ra, em cũng mong muốn tiếp tục hỗ trợ hướng nghiệp cho các sinh viên có nhu cầu tìm việc tại Mỹ, trong các lĩnh vực như kỹ sư phần mềm và dữ liệu, học máy”, Quang nói.