Cháy căn hộ chung cư ở TPHCM, nhiều người dân được sơ tán

Sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại chung cư ở phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức (TPHCM), sơ tán người dân ra khu vực an toàn. Chiều 27/12, cơ quan chức năng TP Thủ Đức đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại chung cư ở phường Bình Trưng Đông. Khoảng 10h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn hộ tại tầng 14 chung cư HQC Bình Trưng Đông, đường 63, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: Lam Giang). Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường. Tại hiện trường, cảnh sát đã hướng dẫn thoát nạn và đưa nhiều người bên trong tòa nhà ra ngoài an toàn. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ cháy một có một số người bị ngạt khói được nhân viên y tế sơ cứu. Trao đổi với phóng viên Dân trí, nguồn tin tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức) cho biết, có 7 trường hợp nạn nhân trong vụ cháy chung cư ở phường Bình Trưng Đông được đưa vào đây điều trị. Trong đó, 6 trường hợp nhẹ đã được cho về, còn lại 1 ca đã nhập viện theo dõi cấp cứu. Trước đó, khoảng 5h45 cùng ngày, tại đường số 10, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức cũng xảy ra một vụ cháy làm 2 người tử vong và 7 người bị thương.