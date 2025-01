Em dâu chơi trội biếu bố mẹ chồng 50 triệu đồng ăn Tết khiến tôi muối mặt

Em dâu chụp màn hình chuyển khoản cho bố mẹ chồng 50 triệu đồng ăn Tết khiến vợ chồng tôi xấu hổ vì dù cố lắm, chúng tôi cũng chỉ có thể biếu ông bà 5 triệu đồng. Gia đình nhỏ của tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính. Cứ nghĩ đến Tết với bao nhiêu khoản phải chi tiêu, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Chồng tôi là nhân viên kỹ thuật máy tính nhưng bị mất việc hồi đầu tháng 12. Đi làm cả năm chỉ mong nhận được thưởng Tết nhưng năm nay khoản thu nhập cuối cùng anh nhận được là lương tháng 11, đến nay cũng đã tiêu hết. Cuối năm, tìm công việc mới quá khó. Chồng tôi đã đi phỏng vấn ở vài công ty nhưng đều bị từ chối, có lẽ vì tuổi tác của anh cũng hơi nhiều, đã hơn 45 tuổi. Tạm thời anh nghỉ ở nhà, đợi đến ra Tết rồi đi tìm việc tiếp. Tôi đang là giáo viên THCS, công việc ổn định nhưng tiền lương và mức thưởng cuối năm không đủ để gánh vác những chi tiêu ngày Tết. Tôi dạy môn Giáo dục công dân nên cũng thể mở lớp dạy thêm để tăng thu nhập. Chồng tôi mới nghỉ việc hơn 1 tháng mà kinh tế gia đình đã khó khăn rõ rệt, đến ngày 10/1 vẫn chưa có tiền đóng học cho con khiến cô giáo phải nhắn tin nhắc nhở. Con gái tôi rất hiểu chuyện, bảo sẽ nghỉ lớp năng khiếu để bố mẹ đỡ vất vả nhưng nhưng tôi vẫn xác định cho con đi học bằng mọi giá. Tôi đi vay tiền để đóng học cho con, chờ khi có lương sẽ trả. Để tháo gỡ phần nào bế tắc tài chính, chồng tôi quyết định chạy xe ôm công nghệ và giao hàng. Xót chồng vất vả nhưng tôi vẫn đành để anh thử. Không ngờ mới chạy xe được 3 ngày thì anh đã lăn ra ốm vì không quen với cường độ làm việc quá cao. Tôi thấy tầm tuổi của chồng phải chạy xe ôm thì quá khổ, công việc đó chỉ hợp với thanh niên hoặc người có sức khỏe tốt. Vì thế, tôi bảo anh dừng. May mắn là tuần trước, anh được một người bạn cũ giới thiệu việc, nhận dự án về làm tại nhà, tuy thu nhập không cao, cũng không hy vọng được trả tiền trước Tết nhưng ít nhất cũng có công việc Khó khăn là thế, chúng tôi càng cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết khi em dâu chơi trội, biếu bố mẹ chồng 50 triệu đồng để ăn Tết. Phải nói là chuyện này khiến vợ chồng tôi méo mặt. Mới mùng 10 tháng Chạp, em dâu đã chuyển tiền vào tài khoản bố chồng rồi chụp hình ảnh giao dịch, gửi vào nhóm gia đình bảo là biếu bố mẹ ăn Tết sớm. Em dâu chơi trội biếu bố mẹ chồng 50 triệu ăn Tết, khiến vợ chồng tôi méo mặt. (Ảnh minh họa: Shutterstock) Em trai chồng kém chồng tôi 8 tuổi nên cũng coi như hai thế hệ khác nhau. Nếu như vợ chồng tôi làm công ăn lương thì gia đình em lại buôn bán. Trước kia em trai chồng làm nhân viên đồ họa cho một công ty in, sau đó vì em dâu bán quần áo online đắt khách nên chú ấy bỏ việc về nhà phụ vợ. Việc buôn bán ngày càng có lộc, hai vợ chồng làm không xuể nên phải thuê thêm 3 - 4 nhân viên dịp cận Tết. Ăn nên làm ra, vợ chồng em hết đổi nhà đến mua xe mới, trong khi gia đình tôi vẫn ở căn chung cư suốt bao nhiêu năm nay. Số tiền 50 triệu đồng em dâu biếu bố mẹ chồng chẳng thấm vào đâu so với lợi nhuận em ấy thu được dịp Tết, nhưng lại cao gấp 10 lần số tiền tôi định biếu ông bà. Để có 5 triệu làm quà tết cho bố mẹ, vợ chồng tôi phải cố gắng thắt lưng buộc bụng, tiền vay đóng học cho con cũng lùi hạn trả. Nghĩ mình là con cả, là anh chị mà chịu lép vế, thua kém như vậy, tôi và ông xã đều rất buồn, rất chạnh lòng. Tôi hiểu rằng việc biếu tặng không thể vượt quá khả năng tài chính của gia đình, nhưng vẫn lo bố mẹ chồng sẽ so sánh và có cái nhìn không hay với mình, cảm giác cực kỳ áp lực. Lương tháng 1 của tôi luôn bị chậm so với các tháng khác, trong khi chỉ còn 2 tuần nữa là Tết. Cả nhà vẫn đang trông chờ đến ngày tôi nhận lương, thưởng để đi sắm Tết. Tôi cố cắt giảm chi tiêu hết mức có thể, đến quần áo mới của con cũng không mua, bỏ luôn cả khoản đào, quất hay hoa Tết. Tôi tính chỉ đi chợ mua những thứ cơ bản nhất để làm lễ cúng. Liệu tôi có nên cố để tăng tiền biếu Tết bố mẹ chồng cho đỡ muối mặt với em dâu? Thật ra ông bà có lương không thấp, hoàn toàn không dựa dẫm gì con cái, nhưng tiền biếu Tết cũng thể hiện tấm lòng của con cái và cũng là điều để hãnh diện với người ta nên tôi sợ mình biếu ít quá sẽ khó coi. Theo VTC News