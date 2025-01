Người Hà Nội đội rét đến Phủ Tây Hồ lễ tạ rằm tháng Chạp từ rạng sáng

Từ 0h30 đến hơn 3h ngày rằm tháng Chạp, rất đông các bạn trẻ đổ về Phủ Tây Hồ đội lễ, khấn vái để lễ tạ và cầu bình an và tài lộc cho năm mới. Rạng sáng 14/1 (rằm tháng Chạp), nhiệt độ tại Hà Nội ở mức 12 độ C, trời rét và có gió mạnh. Dù thời tiết lạnh giá nhưng rất đông người dân tập trung trước cổng phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) để bái lễ. Theo quy định, Phủ Tây Hồ mở cửa từ 8h nên người dân chỉ có thể vái vọng từ xa. Người dân mặc áo ấm, choàng khăn bê lễ vào Phủ Tây Hồ trong ngày rằm cuối cùng năm Giáp Thìn. Với quan niệm đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ của người Việt, ngày rằm cuối cùng trong năm là dịp để người dân từ khắp mọi nơi tìm về các đền, chùa, phủ... để tạ lễ. Anh Minh (ở Hà Nội) cùng bạn mua mâm lễ trước cổng phủ với giá 150.000 đồng để hành lễ, xin tài lộc, may mắn. "Thường vào mỗi dịp rằm và mùng 1, tôi đều tới Phủ Tây Hồ để đi lễ. Hôm nay tôi tới để cầu sức khỏe và công việc thuận lợi cho gia đình, đồng thời cũng để lễ tạ trong ngày rằm cuối cùng của năm", anh Minh chia sẻ. Chị Ngân (ở quận Nam Từ Liêm) chia sẻ, năm 2024 vừa qua là một năm khó khăn khi nhiều sự kiện không tốt xảy ra. "2024 là một năm khó khăn. Tôi cầu mong năm mới 2025 tốt đẹp với tất cả, không chỉ cho người Việt Nam mà còn cả cho người dân trên thế giới", chị nói. Những người đi bái lễ chủ yếu là các bạn trẻ độ tuổi 25-35. Họ cho biết chọn đến Phủ Tây Hồ dâng lễ từ rạng sáng vì ban ngày phải đi học, đi làm. Do cổng chính quá đông, một số người chọn mang đồ lễ sang cổng phụ để thắp hương. Phía bên ngoài, đồ lễ cúng được các tiểu thương bán lẻ và bán theo mâm. Các mâm lễ có giá tối thiểu từ 100.000 đồng gồm hoa quả, nén hương, bánh kẹo... Hàng loạt quán bánh tôm, bún ốc quanh Phủ Tây Hồ đông nghịt, khách ra vào nườm nượp. Nhiều cửa hàng, khách ngồi tràn vỉa hè, khách này đứng dậy, trả tiền, khách khác liền "lấp chỗ trống". Đến khoảng 2h-3h cùng ngày, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ vẫn rất đông đúc.