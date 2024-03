Minh Tú và Lan Khuê xin lỗi nhau, hàn gắn tình bạn sau 8 năm xích mích

Cô thừa nhận mời Minh Tú biểu diễn ở show kỷ niệm 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật của mình - Aluminium, cũng như chung kết The New Mentor - cuộc thi mà cô làm huấn luyện viên như tín hiệu để hàn gắn mối quan hệ cả hai.

Mâu thuẫn giữa Lan Khuê và Minh Tú xuất phát từ lần trình diễn chung tại một show thời trang ở Hà Nội năm 2016. Khi đó, Minh Tú bức xúc khi bị đổi trang phục vào phút chót song không nhắc đích danh ai. Lan Khuê đáp trả không liên quan, việc này do đạo diễn catwalk và khách hàng quyết định.

Năm 2017, Lan Khuê và Minh Tú tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn khi cùng đảm nhận vị trí huấn luyện viên tại The Face Vietnam 2017, thậm chí dẫn tới xô đẩy nhau tại hậu trường.

Your browser does not support the video tag.

Theo Vietnamnet