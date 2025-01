Điểm tin Công nghệ 12/1: OPPO Find N5 sẽ có khung viền titan cao cấp

Nhiều nhà sáng tạo nội dung bán các video chưa sử dụng cho các công ty AI; Apple Watch Series 12 có thể 'lột xác' nhờ pin thể rắn của Samsung? - OPPO Find N5 sẽ có khung viền titan cao cấp OPPO có thể ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập cao cấp mới của họ là Find N5 vào tháng 2 năm nay với những thay đổi lớn về mặt thiết kế. Mới đây, leaker Digital Chat Station tiết lộ: Oppo Find N5 sẽ có khung viền titan vừa bền vừa nhẹ. Được biết, vật liệu cao cấp này cũng cho phép thiết bị đạt được cấu hình mỏng đột phá, có khả năng dưới 9.2mm khi gập lại, vượt trội hơn so với điện thoại có thể gập mỏng nhất hiện nay là HONOR Magic V3. Các báo cáo cũng tiết lộ Find N5 sẽ là điện thoai gập đầu tiên được trang bị chip Snapdragon 8 Elite của Qualcomm, mang lại hiệu suất cao cấp. Trong một bài đăng trên Weibo, leaker Smart Pikachu đã tuyên bố rằng: điện thoại màn hình gập tiếp theo của Oppo sẽ được trang bị viên pin 6,000 mAh, giúp thời gian sử dụng kéo dài và hỗ trợ sạc không dây cũng như liên lạc vệ tinh. Máy có thiết kế chống rơi và mài mòn được cải thiện cùng khả năng kháng nước IPX8. Trước đó có nguồn tin tiết lộ, Oppo Find N5 được trang bị màn hình ngoài 6.4 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz giúp mang tới trải nghiệm xem mượt mà. Dự kiến, khi mở ra, máy sẽ có màn hình chính 8 inch rộng rãi với độ phân giải 2K sắc nét và tốc độ làm mới 120Hz thích hợp với việc chơi game, xem video hoặc đa nhiệm. Bên cạnh đó, nguyên mẫu điện thoại gập Find N5 có ngôn ngữ thiết kế không thay đổi nhiều so với model tiền nhiệm nhưng có màn hình lớn hơn. Mô- đun camera say được đặt ở vị trí trung râm theo bố cục hình tròn, camera 3 ống kính với camera chính 50MP của Sony, kết hợp hai camera 50MP bổ sung gồm ống kính tele tiềm vọng. Thiết bị có cấu hình tối đa là 16GB Ram và bộ nhớ trong có thể lên tới 1TB. Dự kiến, máy sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15 với giao diện người dùng ColorOS 15 khi ra mắt. - Nhiều nhà sáng tạo nội dung bán các video chưa sử dụng cho các công ty AI Ngày 10/1, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết nhiều nhà sáng tạo nội dung số đang bán những đoạn video chưa sử dụng của họ cho các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang tìm kiếm video độc quyền để đào tạo thuật toán AI tốt hơn, với mỗi giao dịch trị giá hàng nghìn USD. Thông tin cho thấy các công ty OpenAI, Google của Alphabet, Moonvalley và một số công ty AI khác đang trả tiền cho hàng trăm người sáng tạo nội dung để được quyền truy cập vào các video chưa đăng tải. Những nội dung chưa được đăng trực tuyến ở bất cứ nền tảng nào khác được xem là rất giá trị để đào tạo các hệ thống trí tuệ nhân tạo bởi yếu tố độc lạ. Các công ty AI hiện trả từ 1 – 4 USD/phút video, với mức giá tăng dần tùy thuộc vào chất lượng hoặc định dạng video. Chẳng hạn, các video 4K, cũng như các cảnh quay bằng phương pháp phi truyền thống như video được quay từ máy bay không người lái hoặc sử dụng hoạt hình 3D, có giá cao hơn. Đa số các cảnh quay, chẳng hạn như video được dựng cho các nền tảng như YouTube, Instagram và TikTok nhưng chưa sử dụng, đang được bán với giá từ 1-2 USD/phút. - Bút S Pen trên Galaxy S25 Ultra mất tính năng Bluetooth? Samsung đang chuẩn bị ra mắt dòng Galaxy S25, với phiên bản Galaxy S25 Ultra được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm. Tuy nhiên, một thông tin rò rỉ gần đây khiến cộng đồng người dùng không khỏi bất ngờ khi bút S Pen đi kèm có thể mất đi chức năng Bluetooth, một tính năng từng được xem là điểm nhấn độc đáo. Theo leaker nổi tiếng Ishan Agarwal, Samsung dự kiến sẽ loại bỏ chức năng Bluetooth khỏi S Pen trên Galaxy S25 Ultra. Điều này đồng nghĩa với việc các tính năng như: - Cử chỉ điều khiển từ xa: vuốt để thay đổi chế độ chụp ảnh hoặc thực hiện các tác vụ như Quay lại, Trang chủ, Chọn thông minh. - Chụp ảnh từ xa: nhấn bút một lần để chụp ảnh, nhấn đúp để chuyển đổi giữa camera trước và sau. - Air Actions: điều khiển thiết bị như một cây đũa thần. Các tính năng này trước đây đã trở thành chuẩn mực trên các dòng Galaxy Ultra, Galaxy Z Fold, và cả dòng Note, giúp người dùng tận dụng tối đa bút S Pen. Samsung chưa chính thức xác nhận thông tin này, nhưng có thể hãng đã thu thập dữ liệu về tần suất sử dụng các tính năng Bluetooth trên S Pen và nhận thấy rằng không đủ người dùng tận dụng chúng. Một lý do khác có thể liên quan đến thiết kế mới của Galaxy S25 Ultra: thiết bị này được cho là sẽ có các góc bo tròn hơn, đòi hỏi bút stylus nhỏ hơn để phù hợp với khung máy. Việc loại bỏ tính năng điều khiển từ xa trên S Pen đã gây nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng đây là bước thụt lùi, đặc biệt với những ai thường xuyên sử dụng S Pen để chụp ảnh hoặc thực hiện các thao tác không chạm. - OPPO Reno13 Series thu hút hơn 20.000 người sở hữu trước ngày mở bán chính thức OPPO Việt Nam cho hay Reno13 Series ghi nhận hơn 20.000 người sở hữu sớm, tăng trưởng trên 130% so với thế hệ tiền nhiệm Reno12 Series. Ông Văn Bá Luýt - Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam chia sẻ: “Reno13 Series có được sự yêu thích và ủng hộ của người dùng, cũng là sự khẳng định OPPO đang tiến nhanh trong hành trình phát triển và đổi mới sáng tạo không ngừng, mang đến giải pháp công nghệ và AI toàn diện nhằm nâng tầm trải nghiệm người dùng”. Reno13 Series được thiết kế để trở thành smartphone hỗ trợ tốt nhất cho người dùng sáng tạo nội dung, làm việc hiệu quả và thỏa mái giải trí. Toàn bộ dòng máy tích hợp tính năng AI như AI Live Photo, AI Motion, và khả năng chụp ảnh dưới nước giúp nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh di động. Reno13 Series cũng chính là thế hệ đầu tiên được OPPO tích hợp và hoàn thiện AI tiếng Việt, giúp tối ưu trải nghiệm của người dùng Việt Nam. Cụ thể, máy trang bị Tài liệu thông minh để tóm tắt các nội dung ngay trên điện thoại; Trợ lý ghi chép AI để định dạng, sửa chữa nội dung phù hợp bối cảnh; Hộp công cụ AI nâng cấp cho phép tích hợp công cụ Phiên dịch giọng nói thông minh, AI trả lời tự động… giúp người dùng gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ, tăng hiệu suất làm việc hàng ngày. Bên cạnh đó, OPPO cũng hỗ trợ công nghệ Kết nối O+, cho phép người dùng chia sẻ ảnh động trực tiếp trên các thiết bị iOS, giữ nguyên chất lượng và hiệu ứng. Reno13 Pro và Reno13 đều trang bị hệ thống camera chính và camera trước 50MP với cảm biến siêu nhạy. Riêng Reno13 Pro sở hữu ống kính tele tiềm vọng 3.5X độ phân giải 50MP, hỗ trợ zoom kỹ thuật số đến 120X được AI hỗ trợ chụp ảnh với những tiêu cự xa. Trong khi đó, Reno13 F sở hữu camera chính 50MP, camera trước 32MP, cùng camera macro 2MP đáp ứng đa dạng nhu cầu chụp ảnh. Cả ba model đều trang bị camera góc siêu rộng 8MP. - Apple Watch Series 12 có thể 'lột xác' nhờ pin thể rắn của Samsung? Công nghệ pin đột phá hứa hẹn thời lượng pin 'khủng' và sạc siêu tốc cho Apple Watch. Theo một báo cáo mới từ AlphaBiz, Samsung Electro-Mechanics đang đẩy nhanh tiến độ phát triển pin thể rắn cho các thiết bị nhỏ gọn như đồng hồ thông minh. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng Apple Watch Series 12, dự kiến ra mắt năm 2026, có thể được trang bị công nghệ pin đột phá này. Pin thể rắn được xem là bước nhảy vọt so với pin lithium-ion truyền thống. Nó có thể mang lại dung lượng cao hơn, sạc nhanh hơn, tuổi thọ lâu hơn và an toàn hơn. Samsung tuyên bố pin thể rắn của họ "đạt mật độ năng lượng và dung lượng cao nhất trong ngành". Nếu Apple Watch Series 12 sử dụng pin thể rắn, thời lượng pin có thể tăng lên đáng kể, lên tới gần 24 giờ sử dụng liên tục. Tốc độ sạc cũng được cải thiện, nhanh hơn từ 20% lên 40% so với hiện tại. Mặc dù Samsung chưa tiết lộ khách hàng cụ thể, nhưng với vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của Apple, việc "Táo khuyết" hợp tác với Samsung để phát triển pin thể rắn cho Apple Watch là hoàn toàn có thể xảy ra. - Ngân hàng khuyến nghị người dân gỡ ngay ứng dụng này trên điện thoại Theo KienlongBank, vừa qua, công ty McAfee - tổ chức phần mềm an ninh toàn cầu của Mỹ đã công bố phát hiện về một ứng dụng có tên là BMI CalculationVsn dùng để tính chỉ số cơ thể có chứa mã độc, cho phép ghi lại màn hình và truy cập danh sách ứng dụng của người dùng. Theo McAfee, ứng dụng này được thiết kế với mục đích giả là giúp người dùng đánh giá chỉ số cơ thể có ở mức độ phù hợp hay không. Ứng dụng được hoạt động với các tính năng thông thường về đánh giá chỉ số cơ thể. Tuy nhiên, khi người dùng bấm vào nút “Calculate”, ứng dụng ngay lập tức yêu cầu quyền ghi lại màn hình. Đánh vào tâm lý của nhiều người dùng muốn nhận kết quả nhanh mà không muốn bị phiền hà, sẵn sàng chấp chấp nhận quyền truy cập để tiết kiệm thời gian. Sau khi người dùng đồng ý, ứng dụng sẽ bắt đầu ghi lại màn hình và lưu lại tất cả thao tác. Hành động này có nguy cơ làm lộ thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác thực hai yếu tố (2FA) hoặc các tin nhắn quan trọng. Điểm đặc biệt, ứng dụng này còn đọc được tin nhắn SMS, tạo điều kiện cho tin tặc lợi dụng để đánh cắp mã 2FA, đặc biệt được dùng trong các dịch vụ tài chính hoặc tài khoản mạng xã hội. Trong quá trình phân tích, McAfee chỉ ra rằng, ứng dụng có đủ khả năng để đánh cắp thông tin nhưng hiện tại chưa phát hiện nguồn dữ liệu được gửi hay phát tán đi. Do đó, người dùng cần cẩn trọng khi tải và cài đặt các ứng dụng, ngay cả khi ứng dụng đó nằm trên các nền tảng chính thức như Google Play Store hoặc Apple App Store.