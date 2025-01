Bản tin Xe cộ 12/11: Loạt mẫu xe Kia rút bớt phiên bản tại thị trường Việt Nam

Titanium Zero - xe đạp hơn 1,3 tỷ đồng đắt ngang Mercedes C-Class; Người Việt mua hơn 2,6 triệu xe máy năm 2024 - Người Việt mua hơn 2,6 triệu xe máy năm 2024 Doanh số 2,6 triệu xe máy do các thành viên VAMM công bố, chưa bao gồm những thương hiệu khác. Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố doanh số bán hàng quý 4/2024, bán ra 760.734 xe, tăng 10,89% so với quý trước và tăng 11,55% so với cùng kỳ năm 2023. Kết thúc năm 2024, tổng doanh số bán hàng đạt 2.653.607 xe, tăng 5,46% so với năm 2023. Kết quả này cho thấy sự hồi phục của thị trường xe máy xăng tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số kể trên mới tới từ 5 công ty bởi VAMM chỉ bao gồm 5 thành viên Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Suzuki Việt Nam, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam. Bởi vậy doanh số hơn 2,6 triệu xe không phải doanh số toàn thị trường, còn nhiều thương hiệu lắp ráp, nhập khẩu khác. Bên cạnh đó, doanh số các mẫu xe máy điện được xem là phát triển mạnh trong năm 2024 cũng không được liệt kê. Tuy nhiên, số liệu từ Tổng cục Thống kê ước tinh, trong năm 2024, cả nước đã có 3.113.700 chiếc xe máy mới được xuất xưởng, tăng 7,1% so với cả năm 2023. - Chiếc Bugatti Type 57 Atalante 1939 chuẩn bị lên sàn đấu giá Bugatti Type 57 Atalante đời 1939, kiệt tác hiếm hoi với giá ước tính 1,75-2,5 triệu USD, chuẩn bị ra mắt tại đấu giá RM Sotheby's. Một tuyệt phẩm hiếm có từ lịch sử ngành ô tô sắp xuất hiện tại phiên đấu giá của RM Sotheby’s vào cuối tháng 1 tới đây: chiếc Bugatti Type 57 Atalante đời 1939. Với thiết kế độc đáo và giá trị lịch sử đặc biệt, kiệt tác 86 năm tuổi này được dự đoán sẽ đạt mức giá từ 1,75 đến 2,5 triệu USD. Bugatti Type 57 được xem là mẫu xe đột phá trong thời kỳ của mình, được chế tác tại nhà máy danh tiếng ở Molsheim. Đến năm 1939, giai đoạn sản xuất của dòng xe này gần như chạm ngưỡng cuối, và phần lớn các mẫu xe đã chuyển sang thiết kế bốn cửa. Tuy nhiên, tầm nhìn của Jean Bugatti về một mẫu coupe thể thao hai chỗ ngồi được đặt tên là Atalante vẫn nổi bật như một biến thể độc đáo. Chiếc Type 57 Atalante này sở hữu phần thân xe được thiết kế bởi hãng chế tác thân xe Thụy Sĩ Gangloff, biến nó trở thành một trong năm hoặc sáu chiếc hiếm hoi còn tồn tại với cấu hình này. - Titanium Zero - xe đạp hơn 1,3 tỷ đồng đắt ngang Mercedes C-Class Tại triển lãm CES 2025 diễn ra ở Texas (Mỹ), hãng công nghệ Urtopia (trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc) đã gây chú ý khi cho ra mắt một mẫu xe đạp điện Titanium Zero với động cơ siêu nhỏ. Mẫu xe đạp điện Titanium Zero 2025 sở hữu khối động cơ mang tên Quark DM1.2 chỉ nặng 1,2kg và có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay. Động cơ còn được trang bị cảm biến mô-men xoắn có độ chính xác cao và bộ mã hóa từ tính "hàng thửa riêng". Hệ truyền động của xe đạp Titanium Zero chạy điện cung cấp mô-men xoắn lên tới 65Nm, cho phép xe đạt tốc độ 25km/h. Đi kèm với đó là cụm pin lithium cung cấp quãng đường di chuyển tốc độ tối đa khoảng 120km. Không chỉ vậy, Titanium Zero còn sở hữu bộ khung hợp kim titan được sản xuất theo phương pháp in 3D, giúp trọng lượng tổng thể chỉ ở mức 10,8kg. Ngoài ra, xe cũng có phuộc, vành, nan hoa và bộ quây bằng sợi carbon cùng với cọc yên titan. - VinFast bàn giao hơn 20.000 ô tô điện trong tháng 12/2024 VinFast công bố đã bàn giao hơn 20.000 xe trong tháng 12/2024 tại thị trường Việt Nam, đưa tổng lượng ô tô đã bàn giao của cả năm chỉ riêng tại Việt Nam lên hơn 87.000 xe. Trong đó, VF 5 là mẫu xe bán chạy nhất dải sản phẩm, đồng thời là mẫu xe bán chạy nhất thị trường nội địa năm 2024. Cụ thể, trong tháng 12/2024, VinFast đã bàn giao hơn 4.900 xe VF 5, tổng cả năm bàn giao hơn 32.000 xe. Xếp ngay sau VF 5 là VF 3 với sản lượng bàn giao tháng 12/2024 lên đến hơn 8.800 xe, lũy kế lên đến hơn 25.000 xe trong vòng 5 tháng. Ngoài ra, trong tháng 12, dòng xe VF 6 cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh, đạt hơn 2.700 xe. Kết thúc năm 2024, VinFast đã bán ra tổng cộng hơn 87.000 xe ô tô điện các loại riêng tại thị trường Việt Nam. VinFast cũng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin áp dụng cho khách hàng cá nhân tới hết ngày 30/06/2027; ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 đối tác bảo hiểm lớn để rút ngắn thời gian giám định và xử lý sự cố;… Bên cạnh đó, VinFast cũng ký kết hợp tác với nhiều địa phương, tổ chức, doanh nghiệp lớn nhằm chung tay thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam, hưởng ứng các chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” và “Vì Thủ đô trong xanh” với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dùng. Mới đây, VinFast đã ra mắt 4 mẫu xe thuộc dòng Green được thiết kế tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải. - Tesla triệu hồi 240.000 xe điện do lo ngại lỗi camera Tesla triệu hồi gần 240.000 xe điện do lỗi camera lùi, gây lo ngại nguy cơ tai nạn, dù đã có 887 khiếu nại bảo hành và 68 báo cáo hiện trường. Hãng xe điện Tesla vừa phải triệu hồi gần 240.000 phương tiện vì lo ngại nguy cơ tai nạn liên quan đến vấn đề với camera lùi. Theo tài liệu mới được Tesla nộp lên Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA), tổng cộng 239.382 xe nằm trong diện triệu hồi lần này. Trong một số ít trường hợp, người lái có thể gặp tình trạng mất tín hiệu từ camera lùi khi khởi động xe. Nguyên nhân được xác định là do dòng điện ngược, dẫn đến hiện tượng lỗi ngắn mạch trên bo mạch máy tính của xe. Vấn đề này cũng không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn FMVSS 111, S5.5 và S6.2 tại Mỹ. Mất hiển thị từ camera lùi có thể làm giảm tầm nhìn phía sau, từ đó tăng nguy cơ va chạm. - Loạt mẫu xe Kia rút bớt phiên bản tại thị trường Việt Nam Có đến 6 phiên bản thuộc 4 mẫu xe Kia đang bán tại thị trường Việt Nam bất ngờ bị rút khỏi danh mục sản phẩm do Thaco Auto sản xuất và phân phối. Theo bảng giá bán lẻ tháng 1/2025 vừa được Kia Việt Nam cập nhật, mẫu xe Kia Morning chỉ còn hiện diện 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn số sàn, X-Line và GT-Line. Như vậy, mẫu hatchback cỡ A đã bị lược bớt 2 phiên bản trang bị hộp số tự động là Morning AT và Morning Premium AT. Thaco Auto không cho biết lý do rút các phiên bản này khỏi danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, việc mẫu xe cỡ A không còn hấp dẫn với người tiêu dùng được xem là nguyên nhân chính. Động thái này cũng tương tự trường hợp Toyota Việt Nam vừa “khai tử” phiên bản Wigo MT trang bị hộp số sàn 5 cấp. Ngoài “em út” Morning, mẫu sedan Kia K3 cũng không còn hiện diện phiên bản tiêu chuẩn Deluxe trong danh mục sản phẩm của thương hiệu ô tô Hàn Quốc. Khá bất ngờ là cả 2 mẫu xe gầm cao cỡ C và D của Kia tại thị trường Việt Nam cũng rút bớt một số phiên bản. Cụ thể, phiên bản Sportage Luxury đã không còn xuất hiện trong bảng giá vừa được Kia Việt Nam cập nhật. Mẫu xe gầm cao cỡ D thậm chí rút đến 2 phiên bản cùng có cấu hình 6 chỗ ngồi, bao gồm Sorento 2.5G Signature và Sorento 2.2D Signature.