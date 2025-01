Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/1 - Vòng 3 Cúp FA: Arsenal vs MU; La Liga: Atletico Madrid vs Osasuna, Serie A: Venezia vs Inter Milan

Loạt trận vòng 3 Cúp FA đêm nay đáng chú nhất là cuộc đụng độ Arsenal vs MU. Cách đây một tháng, Arsenal đã đánh bại đối thủ 2-0 trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, còn lần này? Lịch thi đấu Cup quốc gia Việt Nam - vòng 1/8 - 16h00 ngày 12/1: Vũng Tàu vs Ninh Bình (FPT Play) - 17h00 ngày 12/1: HAGL vs Bình Phước (FPT Play) - 19h15 ngày 12/1: Hà Nội vs Đồng Tháp (FPT Play) Lịch thi đấu Cup FA - vòng 3 - 19h00 ngày 12/1: Hull City vs Doncaster Rovers (FPT Play) - 19h30 ngày 12/1: Tamworth vs Tottenham (FPT Play) - 22h00 ngày 12/1: Ipswich Town vs Bristol Rovers (FPT Play) - 22h00 ngày 12/1: Newcastle vs Bromley (FPT Play) - 22h00 ngày 12/1: Crystal Palace vs Stockport County (FPT Play) - 22h00 ngày 12/1: Arsenal vs MU (FPT Play) - 23h30 ngày 12/1: Southampton vs Swansea (FPT Play) Lịch thi đấu La Liga - vòng 19 - 20h00 ngày 12/1: Las Palmas vs Getafe (SCTV15) - 22h15 ngày 12/1: Atletico Madrid vs Osasuna (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 20 - 18h30 ngày 12/1: Genoa vs Parma - 21h00 ngày 12/1: Venezia vs Inter Milan - 00h00 ngày 13/1: Bologna vs AS Roma - 02h45 ngày 13/1: Napoli vs Hellas Verona Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 16 - 21h30 ngày 12/1: RB Leipzig vs Bremen - 23h30 ngày 12/1: Augsburg vs Stuttgart Lịch thi đấu Ligue - vòng 17 - 21h00 ngày 12/1: Le Havre vs Lens - 23h15 ngày 12/1: Montpellier vs Angers - 23h15 ngày 12/1: Toulouse vs Strasbourg - 02h45 ngày 13/1: PSG vs St-Etienne Nhận định: - 22h00 ngày 12/1: Arsenal vs MU Đây là hai đội giàu thành tích nhất ở Cúp FA, MU lên ngôi 13 lần còn Arsenal 14 lần. Đây cũng là trận đối đầu thứ 16 tại FA Cup (không tính các trận đá lại hoặc lượt về) giữa hai bên, nhiều thứ hai trong lịch sử giải đấu sau trận Liverpool vs Everton (19 trận). Hai đội trưởng Bruno Fernandes (MU) và Odegaard ( Arsenal) lại có dịp đối đầu Trước trận này, Arsenal vừa bị Newcastle đả bại 0-2 ở bán kết Cúp Liên đoàn. Trước đó nữa họ bị Brighton cầm chân 1-1 ở giải Ngoại hạng. Rõ ràng Arsenal đang rất cần chiến thắng trước MU để khích lệ đội bóng cho những cuộc chiến khốc liệt phía trước. Sau trận này, ‘Pháo thủ’ còn 2 trận sân nhà liên tiếp với Tottenham và Aston Villa, đều là những trận đấu mang tính bước ngoặt đến cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng. Trận Arsenal thắng MU 2-0 ở giải Ngoại hạng Anh MU không có dấu hiệu cải thiện phong độ, họ tiếp tục gây thất vọng và hiện đã rơi vào cuộc chiến trụ hạng ở giải Ngoại hạng. MU đã rơi xuống thứ 14 trên BXH, chỉ hơn nhóm nguy hiểm 7 điểm. Ở trận đấu gần nhất họ cầm hòa Liverpool 2-2 trên sân khách. Dù kết quả là đáng khen nhưng chuỗi trận không thắng của MU trên mọi đấu trường đã kéo dài lên 5 trận. Arsenal sẽ lại thắng? Ở lần gặp nhau gần nhất là hồi đầu tháng 12/2024 ở giải Ngoại hạng, Arsenal thắng MU 2-0 trên sân nhà. Arsenal được đánh giá cao hơn, nhưng rõ ràng phong độ gần đây của họ là không quá tốt. Có thể tin vào chiến thắng cho đội chủ nhà, nhưng để có được chiến thắng chung cuộc sẽ rất khó khăn. Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Jesus, Havertz, Martinelli MU: Bayindir; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Diallo, Fernandes; Hojlund - 21h00 ngày 12/1: Venezia vs Inter Inter hiện xếp thứ 3 ở Serie A với chỉ 4 điểm ít hơn so với Napoli (40 so với 44) nhưng họ còn tới 2 trận chưa đá trong tay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội bóng áo sọc đỏ đen hoàn toàn có thể soán ngôi Napoli, và điều quan trọng là họ có quyền tự quyết. Trái ngược, Venezia đang chơi rất tệ vì trong 10 trận gần nhất họ thua đến 9, thắng 1. Kết quả tương ứng là vị trí áp chót, kém nhóm an toàn 4 điểm. Chỉ phải làm khách của đối thủ mới có 14 điểm trong tay là cơ hội quá tốt để Inter quay trở lại với mạch trận thắng. Lượt đi Inter thắng 1-0. Đội hình dự kiến: Venezia: Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Caviglia, Ellertsson, Carboni; Pohjanpalo, Yeboah Inter Milan: Sommer; Darmian, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez - 22h15 ngày 12/1: Atletico Madrid vs Osasuna Atletico Madrid đang có phong độ vô cùng ấn tượng. Họ toàn thắng 13 trận liên tiếp gần đây. Đáng chú ý, ở vòng đấu mới đây nhất tại La Liga, đoàn quân của HLV Diego Simeone đã lội ngược dòng để đánh bại chủ nhà Barca với tỉ số 2-1. Với những kết quả tích cực, Atletico hiện xếp thứ 2 tại bảng xếp hạng La Liga với 2 điểm kém Real Madrid, nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu đánh bại Osasuna ở trận đấu đêm 12/1 tới, Atletico sẽ vượt mặt Real Madrid để giành ngôi đầu bảng. Osasuna gần đây thi đấu rất bết bát. Theo thống kê, họ đang trải qua mạch 6 trận liền không thắng ở La Liga. Những kết quả không như mong muốn khiến họ rơi tự do xuống vị trí thứ 10 tại bảng xếp hạng. Đặc biệt, Osasuna rất yếu bóng vía trên sân khách. Họ chỉ thắng được 2/12 chuyến hành quân trở lại đây tính trên mọi đấu trường. Trong 12 lần chạm trán vừa qua, nửa đỏ trắng thành Madrid giành tới 11 chiến thắng. Trước đối thủ yếu kém như vậy, chẳng có lý do gì không đặt niềm tin vào Atletico Madrid. Đội hình dự kiến: Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Witsel, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez

Osasuna: Herrera; Cruz, Herrando, Boyomo, Areso; Oroz, Torro, Moncayola; Barja, Garcia, Budimir