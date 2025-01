Điểm tin Kinh doanh 12/1: Giá vàng: Tăng 600 nghìn đồng/lượng, vàng nhẫn và vàng miếng SJC tiến sát mốc 87 triệu đồng

Đồng USD có thể đạt mức ngang giá với Euro trong năm 2025; Giá dầu kết thúc tuần đầy biến động với mức cao nhất ba tháng - Giá vàng: Tăng 600 nghìn đồng/lượng, vàng nhẫn và vàng miếng SJC tiến sát mốc 87 triệu đồng Giá vàng thế giới hôm 11/1 vẫn tiếp đà tăng và chạm mốc cao nhất trong 4 tuần, ghi nhận tuần hoạt động tốt nhất trong 7 tuần trở lại đây, giao dịch ở mức 2.690,3 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đồng loạt tăng. Vàng miếng SJC niêm yết ở mức 86,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 86,6 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ ngày 11/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 84,8-88 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 2 triệu đồng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 84,8 triệu đồng/lượng, bán ra 86,6 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so kết phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 84,8 triệu đồng/lượng và bán ra 86,8 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so mức kết phiên hôm 10/1, giao dịch mua vào và bán ra lần lượt là 85,6-86,8 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 85,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 86,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 600 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so kết phiên liền trước. Tính đến 13 giờ ngày 11/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 19,5 USD so kết phiên hôm trước lên mức 2.690,3 USD/ounce. Nguyên nhân chủ yếu giúp vàng tăng giá là nhu cầu trú ẩn tăng, trong bối cảnh thị trường phân tích tác động tiềm tàng của chính sách thuế nhập khẩu do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất. Theo Reuters, những chính sách thuế quan của ông Donald Trump có thể gây ra chiến tranh thương mại, thúc đẩy lạm phát và kìm hãm khả năng hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Đây vốn là những kịch bản giúp vàng, vốn được coi là công cụ bảo vệ chống lạm phát, hoạt động tốt. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng tăng đáng kể vào tháng 12 ngay cả khi USD mạnh lên và các nhà giao dịch chốt lời. Lo ngại về nợ, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị sẽ hỗ trợ giá vàng vào tháng này. Đánh giá triển vọng giá vàng năm 2025, Paul Williams, Tổng giám đốc Solomon Global cho biết, các điều kiện thúc đẩy vàng đạt 39 lần cao kỷ lục vào năm ngoái vẫn còn. Giá vàng vẫn sẽ được hỗ trợ tốt trong năm mới. Nếu tình hình kinh tế xấu đi vào năm 2025, dẫn đến suy thoái hoặc suy thoái toàn cầu, các nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục đổ xô vào vàng. - Xuất khẩu cà phê lập kỷ lục 5,48 tỷ USD, dự báo năm 2025 vẫn tích cực Năm 2024 là một năm thành công đối với ngành cà phê Việt Nam khi giá trị xuất khẩu vượt mốc 5,4 tỷ USD nhờ giá tăng mạnh, dự báo triển vọng xuất khẩu năm nay vẫn tích cực. Trong báo cáo mới phát hành, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết năm 2024 là một năm thành công đối với ngành cà phê Việt Nam khi trị giá xuất khẩu vượt mốc 5 tỷ USD nhờ giá tăng mạnh. Cụ thể, số liệu thống kê sơ bộ, xuất khẩu cà phê của Việt Nam quý IV2024 ước đạt 208,4 nghìn tấn, trị giá 1,16 tỷ USD, giảm 43,7% về lượng, nhưng tăng 3,9% về trị giá so với quý IV/2023. Tính chung cả năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 1,32 triệu tấn, trị giá 5,48 tỷ USD, giảm 18,8% về lượng, nhưng tăng 29,1% về trị giá so với năm 2023. - Giá dầu kết thúc tuần đầy biến động với mức cao nhất ba tháng Giá dầu thế giới trồi sụt liên tục trong các phiên giao dịch trong tuần này, do tác động của các yếu tố kinh tế và chính trị toàn cầu. Điểm nhấn của tuần là phiên giao dịch cuối tuần (ngày 10/1), khi giá dầu tăng gần 4%, đạt mức cao nhất trong ba tháng qua, do lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Nga sau khi Mỹ áp đặt gói trừng phạt nghiêm ngặt đối với ngành dầu mỏ của nước này. Ngày 10/1, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói trừng phạt sâu rộng nhằm vào toàn bộ chuỗi cung ứng dầu mỏ của Nga, bao gồm các nhà sản xuất, công ty trung gian, vận tải và cảng biển. Đây được xem là nỗ lực lớn nhất của Mỹ nhằm làm gián đoạn nguồn thu từ dầu mỏ của Moskva, vốn đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga. Phản ứng trước thông tin này, giá dầu Brent tăng mạnh 3,7%, đạt 79,76 USD/thùng. Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng 3,6%, chốt phiên ở mức 76,57 USD/thùng. Trong phiên cuối tuần này, giá hai loại dầu chủ chốt có lúc tăng hơn 4%. Các nguồn tin từ Nga và Ấn Độ cho rằng lệnh trừng phạt sẽ gây ra sự gián đoạn lớn trong xuất khẩu dầu Nga tới các thị trường trọng điểm như Ấn Độ và Trung Quốc. Trong khi đó, các quốc gia này đang nỗ lực tìm kiếm những nguồn cung thay thế để đảm bảo nhu cầu năng lượng. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi thời tiết lạnh bất thường tại Mỹ và châu Âu. Các khu vực từ đông Texas đến tây Virginia đã ghi nhận tình trạng băng giá nghiêm trọng, làm gia tăng nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm. Giá dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh thấp, một loại nhiên liệu sưởi phổ biến tại Mỹ, tăng 5,1%, lên 105,07 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Các nhà phân tích của ngân hàng JP Morgan ước tính đối với Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, nhiệt độ (tính theo độ F) cứ giảm xuống dưới mức trung bình 10 năm 1 độ, thì nhu cầu dầu sưởi và propan sẽ tăng thêm 113.000 thùng/ngày (bpd). Đây là lý do chính khiến giá dầu giữ vững xu hướng tăng. Trước khi tăng vọt vào ngày cuối tuần, giá dầu đã trải qua một tuần đầy biến động. Trong các phiên đầu tuần, giá dầu Brent dao động quanh ngưỡng 76 USD/thùng, trong khi WTI ở mức khoảng 73 USD/thùng. Ngày 6/1, giá dầu giảm nhẹ do các tín hiệu kinh tế yếu từ Mỹ và Đức, làm lu mờ triển vọng nhu cầu. Tuy nhiên, kỳ vọng về biện pháp kích thích kinh tế từ Trung Quốc và lo ngại nguồn cung hạn chế từ Nga đã giúp giá dầu hồi phục trong phiên 7/1. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế vào ngày 8/1 khi đồng USD mạnh lên và báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho xăng và dầu diesel tăng đáng kể. Tồn kho xăng tăng 6,3 triệu thùng, vượt xa dự báo 1,5 triệu thùng, trong khi tồn kho dầu thô giảm nhẹ, chỉ 959.000 thùng. - Số liệu việc làm của Mỹ "nhấn chìm" chỉ số S&P 500 Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 10/1, trong đó chỉ số S&P 500 xóa sạch mức tăng kể từ đầu năm 2025 đến nay, sau khi báo cáo việc làm tích cực được công bố. Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 10/1, trong đó chỉ số S&P 500 xóa sạch mức tăng kể từ đầu năm 2025 đến nay, sau khi báo cáo việc làm tích cực của Mỹ làm dấy lên lo ngại về lạm phát, củng cố dự đoán cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất trong năm 2025. Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,63%, hay 696,75 điểm, xuống 41.938,45 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 1,54%, tương đương 91,21 điểm, xuống 5.827,04 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,63%, tương đương 317,25 điểm, xuống 19.161,63 điểm. Chỉ số Russell 2000, gồm những cổ phiếu của các công ty vốn hóa nhỏ trong nước, cũng giảm 2,27%. Chỉ số này đã rơi vào vùng điều chỉnh khi đã giảm 10,4% so với mức cao nhất vào ngày 25/11. Như vậy, chứng khoán Mỹ đã ghi nhận tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp. Trước đó ba chỉ số chính trên Phố Wall đã có những biến động trái chiều trong ba phiên giao dịch tuần này. Phiên 6/1, chỉ số Nasdaq và S&P 500 đạt mức cao nhất trong hơn một tuần nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn và báo cáo cho rằng chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể áp dụng chính sách thuế quan mềm mỏng hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, nhưng chỉ số Dow Jones lại diễn biến theo chiều ngược lại. - Đồng USD có thể đạt mức ngang giá với Euro trong năm 2025 Đồng USD đã tăng giá mạnh trong phiên giao dịch 10/1, sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự đoán trong tháng trước. Số liệu này đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tạm dừng chu kỳ giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 1/2025. Đà tăng giá của đồng USD bắt đầu sau khi báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế nước này đã tạo thêm 256.000 việc làm trong tháng 12/2024, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 160.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế. Tuy nhiên, mức tăng việc làm tháng 11 đã được điều chỉnh giảm xuống còn 212.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, so với dự báo là 4,2%, và thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,3% trong tháng trước đó sau khi tăng 0,4% trong tháng 11. So với cùng kỳ năm 2023, tiền lương đã tăng 3,9% trong tháng 12/2024, sau khi tăng 4,0% trong tháng 11. Trong khi đó, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2022, qua đó ghi nhận tuần tăng thứ sáu liên tiếp. Đây là chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2023. Ở chiều ngược lại, đồng Euro đã có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022 so với USD. Một cuộc thăm dò của Reuters trong tuần này cho thấy nhiều chuyên gia ngoại hối dự đoán đồng Euro sẽ đạt mức ngang giá với USD trong năm 2025. Trong bối cảnh thị trường đang thận trọng theo dõi các thông báo chính sách từ chính quyền Tổng thống đắc cử Trump và định hướng tiếp theo từ các ngân hàng trung ương, khả năng đồng Euro ngang giá với đồng USD ngay trong nửa đầu năm 2025 là hoàn toàn hiện hữu. Việc đồng Euro có tiếp tục xuống đáy mới hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ thay đổi chính sách của Mỹ và khả năng của châu Âu trong việc đối phó với những tác động này. Ở các đồng tiền khác, bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023 so với USD, tiếp nối đà giảm trong phiên trước đó cùng với đợt bán tháo trái phiếu chính phủ Anh trước những lo ngại về tình hình tài chính công của nước này.