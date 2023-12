Lộ vòng 2 lùm xùm, Đông Nhi dính nghi vấn đang có em bé thứ hai

Ngày 17/12, Đông Nhi đã đăng tải trên mạng xã hội đoạn clip tự lái ô tô về nhà sau khi hoàn thành xong công việc. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 hào hứng chia sẻ:

"Vẫn thích cảm giác đi làm về lúc đêm muộn, ngồi trên xe ngắm Sài Gòn giữa khuya. Hôm nay lại muốn tự lái thay tài xế, vừa lái xe vừa nghe nhạc vừa ngắm đèn đường. Còn hai ba con thì đợi ở nhà để ôm mẹ vào lòng. Chúc Sài Gòn có một đêm ngon giấc nhé".

Trong clip, nữ ca sĩ Đông Nhi mặc chiếc váy màu trắng. Đáng chú ý, cư dân mạng đổ dồn sự quan tâm vào vóc dáng của cô, đặc biệt là vòng 2. Ở góc máy này, bà xã Ông Cao Thắng để lộ vòng 2 lùm lùm lớn bất thường, khiến cư dân mạng rần rần nghi vấn cô đang mang thai nhóc tỳ thứ hai.