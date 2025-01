Sao phim 'Sex Education' gợi cảm khó rời mắt ở tuổi 26, giữ răng trắng sáng bằng 1 cách

Sao phim "Sex Education" chia sẻ với người hâm mộ rằng cô làm điều này hằng ngày để giữ cho răng luôn trắng sáng. Phim “Sex Education” là một bộ phim của Anh kể về cuộc sống của những thanh thiếu niên và người lớn ở thị trấn hư cấu Moordale khi họ phải đối mặt với nhiều tình huống khó xử cá nhân, thường liên quan đến ‘chuyện ấy’. “Sex Education” nhận được nhiều lời khen của giới phê bình, đồng thời cũng được khán giả đón nhận với hơn 40 triệu người xem mùa đầu tiên. Loạt phim có tổng cộng bốn mùa và mùa thứ ba đã giành giải Loạt phim hài hay nhất tại Giải Emmy Quốc tế lần thứ 50. Nhờ sự thành công của “Sex Education”, nhiều diễn viên tham gia phim cũng được nhiều người biết đến hơn, trong đó có nữ diễn viên người Anh Mimi Keene (26 tuổi). Mimi đóng vai Ruby Matthews, một trong những nhân vật chính của phim. Mimi Keene trong vai Ruby Matthews, một trong những nhân vật chính của phim “Sex Education”. Trong phim, Ruby là một cô nàng có gu thời trang sành điệu, nóng bỏng. Ngoài đời, Mimi cũng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Cô hay diện những bộ cánh bó sát, khoe thân hình thon gọn và vóc dáng đáng ghen tị. Trong một clip quay cho tạp chí Vogue, Mimi đã tiết lộ chu trình làm đẹp và make up hằng ngày của mình, trong đó có một bí quyết giữ cho răng trắng sáng. Ngoài đời, Mimi cũng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ. Bí quyết làm trắng răng của sao phim “Sex Education” Cụ thể, sao phim “Sex Education” cho biết: “Tôi luôn bắt đầu với miếng dán trắng răng. Tôi đang sử dụng miếng dán Gleam này”. Sau đó, Mimi bóc bao bì sản phẩm và dán miếng dán vào hai hàm răng. Có thể nhìn thấy nữ diễn viên có hàm răng trắng sáng và thẳng tắp. “Tôi sẽ để chúng trên răng một lúc”, cô nói thêm và nhảy múa vui vẻ trong lúc đợi miếng dán trắng răng phát huy tác dụng. Một lúc sau, nữ diễn viên bóc miếng dán ra khỏi răng và tiếp tục các bước khác trong chu trình làm đẹp của mình. Sao phim “Sex Education” xuất hiện lộng lẫy trong một sự kiện. Vậy miếng dán trắng răng là gì và chúng có tác dụng như thế nào? Theo chuyên trang y tế Healthline, hiện nay có rất nhiều phương pháp làm trắng răng tại nhà, một trong số đó là miếng dán trắng răng. Miếng dán trắng răng là một sản phẩm nha khoa phổ biến có thể giúp loại bỏ vết ố và làm trắng răng. Mặc dù không hiệu quả bằng các phương pháp điều trị tại phòng khám nha khoa, nhưng chúng có thể là giải pháp thay thế đơn giản và rẻ hơn. Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA), các sản phẩm làm trắng răng, bao gồm cả miếng dán, có thể giúp loại bỏ hiệu quả cả vết ố bên trong và bên ngoài trên răng. Tuy nhiên, chúng không có tác dụng với răng giả. Một đánh giá năm 2020 cho thấy miếng dán trắng răng là một sản phẩm làm trắng răng không kê đơn hiệu quả, thường có tác dụng tốt hơn các sản phẩm làm trắng răng không kê đơn khác, chẳng hạn như kem đánh răng làm trắng. Miếng dán trắng răng là một sản phẩm nha khoa phổ biến có thể giúp loại bỏ vết ố và làm trắng răng. (Ảnh minh họa) Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là miếng dán trắng răng tại nhà chứa nồng độ thành phần làm trắng thấp hơn so với các sản phẩm do nha sĩ thực hiện. Những người có răng bị ố vàng nhiều hoặc kỳ vọng cao có thể không đạt được kết quả mong muốn khi sử dụng miếng dán trắng răng không kê đơn. Ngoài ra, hiệu quả của miếng dán có thể phụ thuộc vào nồng độ của hóa chất và thời gian mọi người giữ chúng trên răng. Mimi Keene có vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ. Nữ diễn viên chuộng lối trang điểm tự nhiên. Lưu ý khi mua miếng dán trắng răng Theo Medical News Today, khi mua miếng dán trắng răng, mọi người có thể cân nhắc những điều sau: - Thành phần: Mọi người nên lựa chọn những sản phẩm có chứa các thành phần đã được chứng minh là hiệu quả, bao gồm carbamide và hydrogen peroxide. - Được nha sĩ chấp thuận: Nên tìm những sản phẩm được các tổ chức nha khoa chấp thuận, chẳng hạn như những sản phẩm có Dấu chấp thuận của ADA. - Đánh giá của khách hàng: Mọi người cũng có thể kiểm tra các đánh giá trực tuyến để xem những người khác nói gì về sản phẩm. So sánh ảnh chụp trước và sau có thể cung cấp góc nhìn chính xác từ một thương hiệu miếng dán trắng răng cụ thể. Ngoài ra, một người có thể yêu cầu nha sĩ tư vấn thêm. Trà My