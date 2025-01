Diệp Lâm Anh: 'Hãy thương xót tiểu tam'

Bài viết của Diệp Lâm Anh về chuyện ngoại tình và tiểu tam nhanh chóng nhận sự chú ý từ dư luận. Một ngày qua, dư luận và truyền thông không khỏi xôn xao trước vụ việc đánh ghen ở Cần Thơ. Trong lúc cộng đồng mạng liên tục tranh luận về vụ việc thì mới đây, Diệp Lâm Anh đã có bài viết dài với tựa đề: "Tập làm văn về: Ngoại tình và tiểu tam". Theo Diệp Lâm Anh, bài viết phân tích vấn nạn ngoại tình và cho biết cảm nghĩ về những người phụ nữ chấp nhận số phận làm tiểu tam. Diệp Lâm Anh viết: "Ngoại tình là một hành vi sẽ xảy ra khi người đàn ông không còn trở nên đáng tin cậy. Họ đã lựa chọn một người phụ nữ để làm vợ, nhưng lại dễ dàng phủ nhận chính lựa chọn của mình. Vì vậy, những lựa chọn của họ là KHÔNG ĐÁNG TIN".

Diệp Lâm Anh đăng tải bài viết dài về ngoại tình và tiểu tam Về phần tiểu tam, Diệp Lâm Anh cho rằng: "Người thứ 3 hay còn gọi là Tiểu Tam, về bản chất là những người đáng thương. Họ chấp nhận trở thành lựa chọn của một người không đáng tin, vì họ chưa đủ trí tuệ để hiểu biết về người mình đang dựa dẫm. Nếu một người sẵn sàng chấp nhận đánh mất vợ con vì một cám dỗ tầm thường, họ sẽ tiếp tục thói quen cố hữu của mình vì những điều mới mẻ". Đáng chú ý, Diệp Lâm Anh còn cảm thấy thương xót cho những người chấp nhận làm tiểu tam. "Hãy thương xót Tiểu Tam, về bản chất họ vốn là những người không có trí tuệ và sự kiêu hãnh. Họ chấp nhận làm sự lựa chọn của một người không có khả năng lựa chọn, họ phó mặc tương lai của mình cho may rủi. Nặng thì bị đánh đập, tấn công, chửi rủa, nhưng nặng nề nhất là sự Tổn thương ở sâu trong tâm hồn: Mình chỉ là lựa chọn của một người không Chung Thuỷ", Diệp Lâm Anh chia sẻ. Diệp Lâm Anh nói thêm: "Đối với phụ nữ, việc biến mình thành một canh bạc đã là điều tệ hại. Mình không còn là mình, mình chỉ là Sấp hay Ngửa, những thứ mà một trò cờ bạc luôn phải có. Và người chơi sẽ thay đổi liên tục kiểu chơi khi họ cảm thấy Xui. Mình không còn là con người, mình chỉ là công cụ". Ngoài ra, Diệp Lâm Anh cũng không đồng tình với việc đánh đập tiểu tam: "Tôi tuyệt đối không bao giờ cổ vũ cho việc trừng trị, đánh đập Tiểu Tam. Về bản chất, Tiểu Tam chỉ là những người tội nghiệp. Họ không thể tự lập, không thể tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình và có một câu hỏi là tại sao, chúng ta không thể thương cảm họ - những con người chọn Số Phận là một người bị xã hội này căm ghét, muốn bài trừ và luôn phải đối diện với mặc cảm tội lỗi, chỉ vì đó là lựa chọn duy nhất mà họ có?

Diệp Lâm Anh có màn quay xe cực gắt Hãy để Nhân Quả làm công việc của nó: Những thứ đến với mình, là vì mình xứng đáng. Đừng đánh đập hay chửi bới, đừng để mình phải trả giá vì một thứ không xứng đáng. Hãy mỉm cười và chúc họ sẽ có an bình, dù bản thân mình biết họ sẽ phải chịu Nghiệp vì những thứ do mình đã gieo Nhân". Tuy nhiên ngay sau đó, Diệp Lâm Anh lại có màn quay xe cực gắt khi nói: "Đó là lời của những bậc chân tu nói thôi, còn với một phàm nhân như tôi thì tôi sẽ bảo là: “*** cho *** một cơ hội để mà tỉnh thức. Nếu *** không nắm được cơ hội đó thì tiếp sau đó sẽ là TRỪNG PHẠT. *** chưa phải là Phật để có thể độ cho *** khi *** làm toàn những điều sai. Sai với chính lòng tự trọng của ***, nếu như mà *** có! Đừng làm Tiểu Tam, thà là làm Tiểu Cường đôi khi cuộc sống còn nhẹ nhàng hơn. Không nói về đạo đức, ở đây là câu chuyện về lựa chọn. Tại sao là đàn bà, mình không thể tự tin lựa chọn một điều gì đó bình an và hạnh phúc hơn? Chúc cho tất cả mọi người có thể bình tĩnh để lựa chọn những điều bình an và hạnh phúc. Khi ghen, hãy ghen trong chánh niệm: 'Mình biết là mình đang ghen'. Vì vậy, mình phải sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Không phải để người phản bội và Tiểu Tam nhìn vào, mà vì mình XỨNG ĐÁNG với những điều như thế. Đừng dùng bạo lực nhé, mọi người ơi!".